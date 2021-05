Bogdan Andone, prima reacție după demiterea de la FC Voluntari: „Nu poate fi motiv de bucurie”

Deși admite că anunțul privind demiterea sa bruscă nu i-a picat bine, Bogdan Andone nu le poartă pică oficialilor lui FC Voluntari. Ba chiar a acceptat rezilierea pe cale amiabilă a contractului scadent în vara anului viitor și le-a urat succes foștilor săi elevi în cele trei etape rămase din play-out-ul Ligii 1.

„Sunt convins că FC Voluntari nu va retrograda, dar cele trei înfrângeri i-au speriat pe conducători. Însă tot noi am avut o serie de 14 meciuri în care am câştigat de 6 ori şi am făcut 6 egaluri”, a subliniat tehnicianul de 46 de ani.

Cu 23 de puncte, ilfovenii se află pe loc de baraj, la egalitate cu Viitorul şi la un punct de Dinamo şi de Astra, clasate pe locurile 5, respectiv 6. Liviu Ciobotariu are, însă, timp până luni, 10 mai, să pregătească partida de pe teren propriu împotriva Chindiei Târgoviște.

Bogdan Andone dă cărțile pe față după demiterea de la FC Voluntari

„Nu poate fi niciodată motiv de bucurie că trebuie să pleci de la o echipă. Dar aşa a decis clubul şi pe de-o parte înţeleg. Sunt convins că FC Voluntari nu va retrograda, dar cele trei înfrângeri i-au speriat pe conducători.

Însă tot noi am avut o serie de 14 meciuri în care am câştigat de 6 ori şi am făcut 6 egaluri. Iar dintre echipele de play-off, nu ne-a bătut decât FCSB, cu 2-1.

Dar astea se uită, cum se uită şi că am învins de două ori Viitorul, adversar pe care Voluntariul nu-l bătuse niciodată în 13 meciuri, că la reunire am avut un singur jucător nou, pe Droppa, iar ceilalţi opt au venit pe parcurs şi aveau probleme fizice, normale, şi că n-am avut timp de pregătire fizică.

Ok, nici celelalte poate că n-au avut, dar câte au adus jumătate de lot?”, a declarat Bogdan Andone la Digisport după demiterea de la FC Voluntari, ținând, totodată, să le mulțumească foștilor elevi, în frunte cu Gabi Tamaș, pentru atitudinea arătată atât la antrenamente, cât și în timpul meciurilor.

„N-am ce să le reproşez celor de la club legat de condiţiile de pregătire, iar cu Bogdan Bălănescu am lucrat extraordinar. A fost permanent lângă echipă şi promisiunile făcute jucătorilor au fost onorate.

Din păcate, anumite conjuncturi au făcut să pierdem aceste meciuri. Acum ne-a învins FC Argeş cu 3-0 şi pare că a fost măcel. Dar cine a văzut meciul ştie că nu este aşa. Gabi (n.r. Tamaș), jos pălăria! Un lider extraordinar!”, a conchis tehnicianul.

