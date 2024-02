Tehnicianul a fost și a început să miște lucrurile. Echipa a câștigat 7 puncte în 4 etape, a scăpat de ultimul loc și pare să fie pe drumul cel bun în încercarea de a se salva de la retrogradare.

Antrenorul din Superliga vrea să-și dea demisia de la echipă după doar o lună: ”Orice e posibil”

Cu toate acestea, Bogdan Andone a fost extrem de nemulțumit de prestația elevilor săi în partida UTA – FC Botoșani, scor 2-2, din etapa a 25-a din SuperLiga. Antrenorul a fost deranjat de faptul că echipa sa a luat gol în ultimele minute deși era în superioritate numerică și chiar a vorbit despre demisie.

”Poate înainte de meci, dacă ne-ar fi spus cineva că am fi terminat la egalitate, i-am fi spus că am fi fost mulțumiți. E greu de acceptat ținând cont de situațiile pe care le-am avut. Ne-am bătut joc de ele, singuri cu portarul, apoi să iei gol în minutul 90… când ai 6 jucători de talie.

Nu vreau să vorbesc, să fac greșeli, să văd cum vor continua lucrurile… Orice e posibil în fotbal (n.r. – despre demisie). Nu sunt suficiente punctele câștigate până acum. Avem nevoie de puncte, nu de un punct. Nu ne permitem să facem greșeli, pentru că altfel la sfârșit o să fim la matineu.

Toate meciurile sunt grele, toți adversarii sunt puternici. Poți sa câștigi cu orice adversar, poți sa pierzi cu orice adversar. Singurul lucru bun este că am luat un punct, dar în condițiile jocului nici asta nu este o realizare”, a declarat Andone, care a ajuns la FC Botoșani în luna ianuarie 2024.

Florescu le-a pus gând rău granzilor

La rândul său, mijlocașul lui FC Botoșani, Eduard Florescu s-a arătat deși a avut cele 3 puncte în mână. Fotbalistul este în continuare încrezător și nu se teme de finalul complicat de sezon regulat în care moldovenii vor întâlni Universitatea Craiova, FCSB, Sepsi, U Cluj și Farul.

”Eu sunt foarte supărat! Pot să spun că trebuia să luăm cele 3 puncte. Am avut un om în plus, dar mergem înainte. În poziția în care suntem, dacă ne spunea cineva că luăm un punct la Arad, eram mulțumiți. Dar am luat un gol pe final, dintr-o prostie.

Chiar este o schimbare la echipă. În 2024, cu excepția de la Hermannstadt, avem doar rezultate pozitive. Vom da totul și nu vom ceda! Nu cred că se așteaptă cineva să fac eu diferența. Dar eu știu ce pot și asta îmi doresc de la mine.

Suntem 10 jucători de câmp, trebuie să fim o echipă și o familie. Cine e într-o zi bună să facă diferența. Nu ne interesează programul, nu ne sperie nimic. E fotbal, de asta ne-am apucat. Și la Arad a fost o atmosferă frumoasă, trebuie să ne bucurăm de acest sport minunat”, a spus Florescu.