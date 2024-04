Bogdan Baratky, concluzie după derby-ul FCSB – Rapid 2-2: “Egalul orgoliului. Și al VAR-ului”

E derby, dar prinde cele două echipe cu stări de spirit complet diferite. Ai zice că au trecut 4 luni, nu doar patru săptămâni de la precedenta întalnire, câstigată clar de Rapid. În doar 4 săptămâni Rapidul s-a prabușit (atât în clasament, cât și ca prestație), în timp ce FCSB și-a asigurat practic titlul înainte de finalul turului de play-off.

Bogdan Baratky a analizat derby-ul FCSB – Rapid 2-2. De unde s-a pornit: optimism vs îngrijorare

Greu de imaginat pentru FCSB o situație mai favorabilă înaintea partidei. În oglindă, greu de imaginat un Rapid intr-o situație mai proastă. Patru înfrangeri din patru în play-off, cădere liberă în clasament, tensiuni în vestiar și în club, antrenor demis. Pare contextul ideal pentru ca FCSB să rupă seria de înfrangeri în fața Rapidului.

Optimismul e la el acasă în tabăra FCSB, iar asta se vede în euforia spectatorilor, dar și în declarațiile lui MM Stoica înaintea partidei. “Au cerut și ultima mie de bilete, deci vin toți”, ințepa ironic oficialul gazdelor. Da, cam atât de simplu părea meciul pentru FCSB. Atât de simplu, încât ne permitem glume de suporter din postura de oficial. Atât de siguri suntem de deznodământ.

Doar că, dacă vrei să trezești la viață Rapidul, il pui să joace cu FCSB. Nu e doctorie, e apă vie. Ne trebuia un meci cu FCSB să scoatem capul de sub apă și l-am primit.

Bogdan Lobonț e interimar pe banca Rapidului deși, surprinzător, preparatorul fizic apare A1 pe foaia de joc. Din misterele Giuleștiului… La al treilea debut ca antrenor principal, Lobonț trimite în teren o formulă și o așezare primite parcă pe bilețel de la Bergodi. Clasicul 4-2-3-1 al Rapidului, cu Aioani – Braun, Săpunaru, Iacob, Borza – Hromada, Oaida – Krasniqi, Hasani, Petrila – Rrahmani.

Dincolo, tot clasic. 4-3-3, cu Târnovanu – Crețu, Chiriches, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Șut, Olaru – Popescu, Miculescu, Coman. Chiricheș îl trece pe bancă pe Dawa, iar gabaritul lui Miculescu e preferat in centrul liniei de atac.

Starea de spirit se vede clar in debutul de meci. FCSB e în atac, presează, are un gol anulat la un offside milimetric și deschide scorul rapid, in minutul 10. Borza se plasează (specialitatea casei!) sub minge, Hromada e indecis la mingea ajunsă in mijlocul careului, iar Olaru pare să confirme pronosticurile optimiste ale gazdelor.

Rapid – FCSB 2-2. Două intra în poartă și rămân, una e scoasă din poartă

Doar că in 6 minute totul se schimbă. Mai intâi filiera kosovară a Rapidului desenează egalarea. Krasniqi interceptează o pasă a lui Șut, atacă spațiul din flancul liber, primește assist-ul lui Albion și îi arată (din nou) lui Târnovanu cum se marchează la scurt. 2-3 minute mai târziu, Petrila îi așează pe frunte lui Rrahmani mingea de 2-1 din lovitură liberă. Gol și pasă de gol Albion, omul reprizei în doar 6 minute, iar meciul e relansat.

Și vine faza meciului. Cu cuplul Bârsan – Petrescu în prim-plan. După o ratare mare a lui Petrila, Borza interceptează în stânga, iși pierde adversarul pe drum, pasează excelent la limita careului, de unde Hasani il execută pe Târnovanu. Nu e 3-1 doar pentru că arbitrii scot mingea din poarta. Culmea, fără ca VAR să-l cheme pe central să judece faza la monitor. Unde, în scop didactic, ar fi putut sa-i pună și faza golului Oțelului cu Dinamo.

O primă repriză a Rapidului care, cu excepția primelor 10 minute, a controlat jocul în iarbă. Așa cum galeria oaspete l-a controlat în tribună. Așa cum .

Repriza a doua arată însa altfel. FCSB dă gabaritul pe viteză si agilitate, cu Baluță înlocuindu-l pe Miculescu. Pentru că în centrul apărării Rapidului agilitatea adversarului e mai greu de controlat decât forța fizică. Ghinionul iși face și el treaba, Hromada ieșind accidentat cu 2 minute înainte de golul egalizator al lui…Băluță. La o fază la care dacă ești rapidist mingea a ieșit in aut de poartă, iar dacă ești suporter FCSB a fost sigur pe linie.

FCSB presează, Rapid pare sa acuze probleme fizice, iese greu din apărare. Emmers nu se vede în joc, mijlocul simte ieșirea slovacului, Hasani ajută prea puțin ofensiva, Petrila se stinge și e înlocuit cu Funsho, fazele de atac se nasc greu. Și totuși, , al doilea cu simptome pronunțate de penalty. Absolut de neînțeles modul în care Radu Petrescu (VAR) refuză să îi ofere șansa centralului de a evalua el insuși fazele.

Se termină 2-2, iar vestea bună e că echipa a arătat determinare și reacție. Punctul conteaza puțin în clasament, reacția în derby contează mult. Iar seria meciurilor fără înfrângere cu FCSB se va termina cândva dar nu astăzi.

Totuși important e modul în care Rapidul va reuși să se prezinte în urmatoarele meciuri, când adrenalina derby-ului va dispărea. Să nu trecem cu vederea faptul că Rapid are doi mijlocași centrali scoși din lot și unul accidentat, iar lotul nu i-a permis antrenorului decât 3 schimbări într-un meci în care ne doream victoria.