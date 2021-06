Bogdan Deac, învins de Alexander Grischuk la Superbet Chess Classic. Rusul şi Wesley So sunt noii lideri

Ziua a patra la Grand Chess Tour a adus înfrângeri pentru cei doi lideri, Fabiano Caruana şi Bogdan Deac. Grischuk şi So au reuşit să îi învingă şi să le ia prima poziţie în clasament.

Partida Alexander Grischuk – Bogdan Deac a fost cea mai lungă a zilei, iar rusul s-a impus după 62 de mutări. Într-o poziţie de Gambitul Damei refuzat, Grischuk a reuşit să câştige un pion izolat pe coloana D. Pe care ulterior l-a schimbat pentru o majoritate doi contra unu pe flancul damei.

Constantin Lupulescu, remiză cu piesele negre împotriva lui MVL. Fabiano Caruana, învins de Wesley So la Superbet Classic Chess

În cele din urmă, a fost nevoit să cedeze pentru că nu mai putea opri pionul de pe coloana B. A fost prima înfrângere a românului, care rămâne cu două puncte şi revine la 50 la sută.

Cu două puncte şi jumătate, Alexander Grischuk trece la plus 1, la fel ca şi Wesley So. Acesta din urmă a trecut de favoritul întrecerii, Fabiano Caruana, în 52 de mutări. So a jucat Deschiderea Engleză şi a ajuns într-un final cu o majoritate patru contra doi pe flancul regelui.

Constantin Lupulescu a ales tot Apărarea Franceză în faţa lui Maxime Vachier-Lagrave, la fel ca în runda 2, când era învins de Fabiano Caruana. Lupulescu a fost mult mai precis de această dată şi nu a avut probleme pentru a obţine o remiză în 45 de mutări.

Remize în partidele Giri – Aronian, Mamedyarov – Radjabov. Cum arată clasamentul după primele patru etape de concurs

Maxime Vachier-Lagrave rămâne pe ultimul loc, la egalitate cu Anish Giri, ambii la minus unu, cu 1,5 puncte. Olandezul nu a scos nimic din Deschiderea Catalană, în faţa lui Levon Aronian. Remiză după 34 de mutări.

Mamedyarov şi Radjabov au remizat în doar 21 de mutări, după o repetiţie. Cei doi azeri au remize pe linie în cele patru partide disputate până acum. Iată rezultatele complete din runda 4 în prima etapă din Grand Chess Tour, circuit lansat de .

Alexander Grischuk – Bogdan Deac 1-0

Wesley So – Fabiano Caruana 1-0

Anish Giri – Levon Aronian 1/2-1/2

Shakhryiar Mamedyarov – Teimour Radjabov 1/2-1/2

Maxime Vachier-Lagrave – Constantin Lupulescu 1/2-1/2

Mihai Leu a făcut, simbolic, prima mutare în runda a patra: “Îmi place şahul, dar este prima oară când văd un turneu

Mihai Leu, fost campion mondial de box şi fost campion naţional de raliuri, a fost invitat pentru a face prima mutare, simbolică, la partidele de marţi.

“Îmi place șahul, dar este prima oară când văd un turneu de șah. Am jucat mai ales când eram mic. Cred că este o asemănare între șah și alte sporturi: e nevoie de pregătire mentală, fizică, antrenament. Dar la șah trebuie să joci foarte mult ca să devii foarte bun”, a declarat Mihai Leu.

Miercuri se dispută runda a cincea, la hotelul Sheraton. Cei doi jucători români vor avea piesele albe: Deac – So şi Lupulescu – Mamedyarov.

