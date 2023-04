Prima reacție a fostului soț al Franciscăi despre relația vedetei cu TJ Miles! Bogdan Lățescu: ”Nu mai am nimic de-a face cu ea”

Bogdan Lățescu, fostul soț al cântăreței Francisca, a aflat de la FANATIK despre cel mai nou cuplu din showbiz, cel format de fosta soție, Francisca, și TJ Miles, ex-concurentul Survivor România.

Bogdan Lățescu, prima reacție după ce Francisca și TJ Miles au recunoscut că sunt împreună

unde au recunoscut că sunt împreună. Despre cei doi au apărut tot felul de zvonuri de câteva luni, însă niciunul nu recunoscuse că ar fi ceva mai mult între ei decât o simplă prietenie.

Ba mai mult, când au apărut zvonurile cum că Francisca l-ar înșela pe Bogdan Lățescu cu , acesta a spus că nu e adevărat și că fosta sa soție doar colabora cu el pentru diferite proiecte în mediul online.

Contactat de FANATIK, Bogdan Lățescu nu a fost foarte surprins de vestea pe care a aflat-o, conform căreia Francisca este, într-adevăr, iubita lui TJ Miles. Bogdan spune că nu mai are niciun sentiment față de Francisca. Nu îl mai interesează absolut deloc ce face fosta lui soție cu viața ei amoroasă.

Sportivul spune că îi merge foarte bine de când a divorțat și că din luna octombrie Francisca nu mai reprezintă niciun interes pentru el, Același Bogdan Lățescu ne-a spus în urmă cu ceva timp că TJ Miles nu are cum să fie cu Francisca întrucât ar avea volanul pe dreapta, adică n-ar fi tocmai cel mai convins heterosexual din lume.

„Din luna octombrie nu mai am nimic de-a face cu ea”

Dacă a fost doar o ironie sau nu, cert este că timpul a confirmat că între Francisca și TJ a existat ceva mai mult decât o prietenie. Relația lor s-a dezvoltat treptat, iar TJ spune că a aflat abia după o perioadă lungă că Francisca era măritată, lucru care stârnește niște ridicări din sprânceană.

„Este treaba lor, îți spun sincer. Nu mă interesează absolut deloc. Nu am nimic de declarat despre noua ei relație. Eu sunt un om divorțat. Din luna octombrie nu mai am nimic de-a face cu ea. Eu sunt foarte ok pe plan personal. Repet, e fix treaba lor”, este reacția oferită de Bogdan Lățescu pentru FANATIK, cu privire la relația dintre Francisca și TJ Miles.

Pe 12 ianuarie, la scurtă vreme după ce s-a aflat că a divorțat de Francisca, Bogdan ne spunea cu totul altceva, și anume că păstrează o relație de prietenie cu bruneta. De atunci până acum, după cum se observă, lucrurile s-au mai schimbat. Astăzi, așa cum reiese din rândurile de mai sus, Bogdan nu mai vrea să audă deloc de fosta soție. Noua ei relație îl lasă rece.

În urmă cu câteva luni, Bogdan Lățescu ne spunea că vrea să păstreze prietenia cu Francisca

„Păstrăm relația de prietenie. Am considerat că e mai bine așa. Noi eram într-o oarecare tensiune, să zic așa, de asta nu-mi plac chestiile astea în România, că se face tam-tam din orice.

Îți spun doar atât: motivul principal al divorțului a fost că ea a pus cariera pe primul loc și nu mi-a picat bine. Eu știu că familia e cea mai importantă și apoi cariera”, ne spunea Lățescu la începutul anului.

TJ Miles a declarat că nu știa că Francisca e măritată

Francisca a recunoscut că speculațiile care s-au făcut pe seama relației sale cu TJ Miles au fost ca o binecuvântare pentru cei doi. „Am negat-o pentru că ne-am plăcut. O chimie între noi au existat întotdeauna. Dar speculațiile astea eu le consider o binecuvântare. M-au adus în punctul în care sunt acum.

Eu sunt separată din luna septembrie și divorțul e din luna ianuarie. Motivele divorțului n-au legătură. Am explicat la momentul respectiv. Lucrurile s-au întâmplat natural”, a mărturisit Francisca

„A fost ca un roller coaster. Am aflat că era măritată pe parcurs. În Bali a fost pasul cel mai important prag pentru noi. S-au cam oficializat lucrăturile între noi. De abia așteptam să se știe”, este afirmația destul de bizară pe care a făcut-o TJ Miles, având în vedere că toată țara știa cu cine era căsătorită Francisca.