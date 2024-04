Bogdan Lobonț caută vinovați după Farul – Rapid 3-1: „Suntem cu toții cu capul în pământ”

Bogdan Lobonț a căutat explicații pentru un nou eșec al Rapidului. a cincea înfrângere din play-off.

Bogdan Lobonț, dezamăgit după Farul – Rapid 3-1: „Le-am spus în cabină”

„Lobby” și-a pus cenunșă în cap după eșecul de la Ovidiu, care o ține pe Rapid pe poziția a 5-a în play-off, cu 29 de puncte, cinci mai puține decât Universitatea Craiova, ocupanta locului 3.

„Dacă nu învățăm din greșeli… trebuie să învățăm. Mergem mai departe cu aceeași energie, cu aceeași implicare. Băieții sunt aceiași, trebuie să ne focusăm pe ceea ce facem zi de zi. Ei știu foarte bine ce nu au făcut bine. Le-am spus în cabină.

Trebuie să îmbunătățim ce n-a funcționat bine. De ce să le fac reproșuri? Ei știu foarte bine ce au făcut pe teren. Acesta a fost nivelul meu de inspirație în această seară.

Puteam mult mai mult, dar așa ne-am prezentat. Muncă, muncă și iar muncă. Rapidul este o echipă muncitorească. Am fost nevoit să fac mai multe schimbări. Grigore s-a pus la dispoziția echipei, chiar dacă s-a lovit. La fel Braun. Asta înseamnă spiritul echipei.

Acum suntem toți cu capul în pământ. E o înfrângere care face parte din parcursul nostru de creștere. Vă garantez. Apreciez foarte mult încrederea dată de conducere, dar eu nu-mi joc nicio șansă”, a declarat Lobonț, după Farul – Rapid 3-1.

„Atât s-a putut”

Una dintre surprizele lui Lobonț la Ovidiu a fost titularizarea lui Dragoș Grigore. Fundașul în vârstă de 37 de ani a bifat doar a doua sa partidă în SuperLiga sezonul acesta.

„Cred că victoria lor este meritată, atât s-a putut. Ne pare rău pentru suporteri. E o perioadă destul de lungă în care rezultatele nu sunt cele așteptate. Nu are nimeni nicio explicație. Toată lumea se antrenează foarte bine. Eu am intrat și atât am putut.

La antrenamente sunt prezent, încerc să-mi ajut colegii așa cum pot. Pentru mine a fost un an foarte greu, nu mi-a convenit ce s-a întâmplat. Va veni și acel moment în care voi vorbi despre ce a fost. Încă mai am plăcerea de a juca.

Voi vedea ce voi face din vară. Nu cred că echipa a arătat așa cum ar fi trebuit. Cred că domnul Lobonț merită continuitate, dar știm toți că rezultatele vorbesc pentru fiecare dintre noi”, a transmis și Dragoș Grigore.