Primi pași în fotbal făcuți de Bogdan Lobonț au fost făcuți la Corvinul Hunedoara. care se vede pe FANATIK.RO în fiecare zi de marți, de la ora 13:30, „Pisica” a vorbit despre omul care l-a crescut.

Bogdan Lobonț, cuvinte mari despre omul care l-a crescut la Hunedoara. „Steaua voia să dea 30 de perechi de teniși pe mine!”

Este vorba despre fostul mare portar al Rapidului, Marian Ioniță. „De câte ori mă suna acasă. ‘Hai, mă, ai venit de la școală?’ ‘Da, nea Marin’. ‘Vino la club, te aștept la restaurant.

Vino aici mănânci cu mine’. Pe vremea aia mâncai cartofi prăjiți cu ceafă de porc. Asta era masă. Alea erau vremurile.Îmi zicea ‘Până beau eu cafeaua, te duci la cabină, mă schimb și mă aștepți acolo’.

Venea la cabină, se schimba și el. Încălzirea noastră era tenis cu piciorul. Apoi zid, plonjoane și ce program mai aveam noi. Asta făceam aproape în fiecare zi.

I-am zis și lui Aioani și celorlalți băieți. Într-una din zile, nea Marian Ioniță mi-a zis ‘Băi, puștulică, eu nu te antrenez aici pe tine ca să aperi la Corvinul. Că la Corvinul aperi.

Te antrenez pe tine să aperi la o echipă mare în București, să câștigi campionatul, să aperi la echipa națională și să pleci la o echipă afară’. Asta mi-a zis nea Marian Ioniță”, a declarat Bogdan Lobonț, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”.

Lobonț a povestit apoi cum era să devină portarul marii rivale a Rapidului, Steaua București. „Eu am avut o perioadă în care am fost junior la Steaua, 6 luni. Nu mai știu ce trebuia să dea Steaua atunci, 30 de perechi de teneși. Așa am auzit

Nea Marian Ioniță era vicepreședinte la Hunedoară. Și a zis ‘Eu am drept de semnătură. Copilul ăsta nu pleacă de aici’. Important ce e. Că am făcut cariera de jucător pe care am făcut-o și de care sunt mândru și sunt convins că în cariera de antrenor va fi mai bine”,

Pe lângă Corvinul Hunedoara și Rapid, Bogdan Lobonț a mai apărat în România la Dinamo. În străinătate, Lobby a fost portarul lui Ajax, Fiorentina și AS Roma. La echipa națională a bifat 86 de selecții și două prezențe la turneul final (Euro 2000 și Euro 2008).

Bogdan Lobont, AMINTIRI EMOTIONANTE de la Corvinul Hunedoara