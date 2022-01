Bogdan Mocanu a reacționat după ce s-a spus că a murit într-un accident rutier: „În mod normal m-aș fi supărat”

În ultimele zile, pe rețelele sociale circulă un filmuleț care anunță că Bogdan Mocanu a încetat din viață, în urma unui accident rutier. Imaginile au ajuns și la fostul concurent de la Puterea Dragostei, care a reacționat imediat.

Bogdan Mocanu: „În mod normal aș fi supărat”

Artistul a aflat că, de mai multe zile, pe rețelele sociale circulă informația ca ar fi murit, în urma unui tragic accident rutier. a luat atitudine și a avut o primă reacție pe Instagram.

Acesta le-a împărtășit urmăritorilor săi că, deși ar trebui să fie deranjat de această situație, crede într-o veche superstiție.

Conform acesteia, dacă visezi că cineva drag a murit sau se se zvonește că o persoană a murit, dar acest lucru nu s-a întâmplat cu adevărat, înseamnă că „i-a murit moartea”.

„În mod normal aș fi supărat. Dar, teoretic, pe românește, s-ar spune că mi-a murit moartea. Mie îmi convine!”, a spus Bogdan Mocanu pe Instagram.

Bogdan Mocanu spune că toate situația este chiar în avantajul lui și s-a amuzat copios pe rețelele de socializare. El a redistribuit postarea, adăugând și o descriere neașteptată.

„Păcat de el.”, a scris Bogdan Mocanu în descrierea videoclipului care anunță că a murit.

Cum arată anunțul conform căruia Bogdan Mocanu a murit?

Este vorba despre un videoclip distribuit de un utilizator al platformei Tik Tok. Tânărul a luat mai multe poze de-ale fostului concurent al emisiunii Puterea Dragostei, peste care a adăugat un text, prin care a anunțat că Bogdan Mocanu a fost victima unui accident rutier.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Bogdan Mocanu. A murit în accident cu mașina.”, este mesajul care circulă în mediul online.

Bogdan Mocanu, la un pas de tragedie

Este adevărat, totuși, că Bogdan Mocanu a fost implicat într-un accident rutier. S-a întâmplat pe vremea când avea doar 18 ani. După ce a obținut permisul de conducere, a plecat cu mașina la Iași, însă lipsa experienței și-a spus cuvântul.

Fostul concurent Puterea Dragostei nu a știut să adapteze viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Mașina s-a răsturnat, dar norocul a făcut ca atât el, cât și pasagerul din dreapta, să scape ca prin urechile acului.

„A fost traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc. Celălalt pasager era atârnat peste mine si am crezut ca l-am omorât. Nu puteam sa îmi mișc picioarele si am zis ca am paralizat.

Am ieșit pe geam. Eram într-un șanț uriaș. S-au oprit mașini sa ne ajute. Pasagerului ii curgeau cioburi cu sânge din cap. L-am dus la urgente pentru ca și-a fracturat gatul, iar eu am mers in club sa beau de fericire ca trăiesc”, a povestit Bogdan Mocanu,