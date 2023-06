Bogdan Vasiliu, preşedintele CS Rapid, interviu pentru Fanatik în prag de Centenar: “Este incredibil că putem să fim contemporani cu acest moment!”. Exclusiv

Este o săptămână magică pentru suflarea rapidistă, care celebrează în aceste zile 100 de ani de existenţă. Lansări de carte, petreceri, festival de street food şi alte activităţi sunt programate în Giuleşti, totul culminând cu main eventul de la stadion, care va începe duminică seara, de la ora 18:00.

Bogdan Vasiliu, preşedintele CS Rapid, interviu pentru FANATIK în prag de Centenar: “Am simţit din plin cea înseamnă visul Rapid”

În prag de Centenar, FANATIK a stat de vorbă cu Bogdan Vasiliu, preşedintele . Oficialul giuleştenilor a vorbit şi despre planurile de viitor, spunând că echipa de handbal se va bate pentru trofeul Ligii Campionilor din 2025.

ADVERTISEMENT

Domnule Vasiliu, în primul rând aş vrea să vă întreb ce înseamnă Rapidul pentru dumneavoastră?

– De mic am fost rapidist şi eram mereu fascinat de ceea ce fac suporterii rapidişti. Am simţit din plin ce înseamnă visul Rapid, care mi s-a transmis din generaţie în generaţie. Un “virus” s-a transmis de la bunici la părinţi şi de la părinţi şi Rapid. Odată cu venirea la echipa de handbal am descoperit din plin ceea ce înseamnă acest club. Am fost primit extraordinar în această familie.

ADVERTISEMENT

Ce activităţi pregătiţi pentru Centenar?

– Este o sărbătoare extraordinară. Păcat că nu putem face tot ceea ce ne dorim din cauza . UEFA a venit cu nişte restricţii. Dar, pe de altă parte, suntem bucuroşi că stadionul găzduieşte un eveniment atât de important. Va fi un festival care va începe de la ora 10:00 dimineaţa. Un street food cu multe surprize. Iar de la ora 18:00 vom intra în incinta stadionului, unde am pregătit şi evenimente.

“Începând cu anul 2025 vreau să dominăm campionatul intern, să fim o prezenţă constantă în Final Four”

Suporterii rapidişti se gândesc mereu la performanţă. În cât timp vă gândiţi să “atacaţi” Champions League cu echipa de handbal şi de ce buget aveţi nevoie?

ADVERTISEMENT

– Începând cu anul 2025 vreau să dominăm campionatul intern, să fim o prezenţă constantă în Final Four. Pe termenul 2025-2030 să reuşim să câştigăm de 2-3 ori Champions League. Pentru a fi acolo unde ne dorim, ne trebuie minimum 3,5 milioane de euro pe sezon.

Mai aveţi de gestionat pe plan intern şi duelurile cu rivalele. CSM Bucureşti are echipă şi buget de top, mai sunt şi alte echipe cu pretenţii…

ADVERTISEMENT

– Până acum am gestionat bine duelurile cu rivalele din campionat. Am câştigat titlul, am terminat pe locul doi. Sper ca şi anul viitor să avem parcurs.

ADVERTISEMENT

“Să ne bucurăm. Este incredibil că putem fi contemporani cu acest moment”

Fotbalul vă calcă pe urme în drumul către performanţă?

– Fotbalul a fost în play-off în sezonul trecut. Este în creştere şi îmi pare rău că unele meciuri nu au ieşit cum trebuie pentru că altfel ar fi fost dacă s-ar fi bătut între primele echipe. Sper din tot sufletul ca anul viitor să se califice cel puţin în cupele europene, dacă nu chiar să se bată la titlu.

Aveţi un mesaj pentru suporterii Rapidului la această sărbătoare?

– Să ne bucurăm. Este incredibil că putem fi contemporani cu acest moment. Este fabulos. Simt aceeaşi emoţie ca şi când eram copil şi veneau sărbătorile Crăciunului şi a Paştelui.