Lino Golden are planuri de însurătoare. Fostul învățăcel al lui Alex Velea, îndrăgostit nebunește de iubita lui: „Nu există femeie ca ea”

De câteva luni, Lino Golden are o nouă relație cu o tânără care se pare că l-a făcut să se îndrăgostească până peste cap. Artistul se gândește la căsătorie și are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale. De altfel, cântărețul a vorbit despre tragedia care a marcat lumea muzicii- moartea fulgerătoare a lui Nosfe- și clinciurile dintre artiști.

Lino Golden, gata să îmbrace costumul de ginere. Noua iubită l-a cucerit complet

. Cei doi împărtășesc pasiunea pentru tatuaje și nu numai, căci de când formează un cuplu, toate activitățile le fac împreună. De altfel, deja s-au mutat în aceeași casă.

„Ne-am mutat împreună și la ultimul etaj avem studio, deci, în mare parte, pot să stau la studio acasă. La concert o iau cu mine, de obicei. La sală mergem împreună. Calculez timpul în care nu suntem împreună, care e foarte puțin”, a declarat Lino Golden pentru

Chiar dacă stau atât de mult unul cu celălalt, artistul nu se gândește că va interveni monotonia, din contră, este pregătit de însurătoare. Are planuri serioase de viitor și numai cuvinte de laudă la adresa femeii care i-a cucerit inima.

„Până la urmă, așa rezistă cuplurile în timp, trebuie să trecem și peste partea aia. Momentan suntem de prea puțin timp ca să ne și gândim la monotonie sau la chestiile astea. Suntem fresh, îndrăgostiți, mai e mult până să ne gândim acolo. O să trecem și peste aia.

Ea e aleasă. Ea e cea mai tare femeie pe care am cunoscut-o și nu cred că mai există nicio femeie ca ea, pentru mine, 100% o să se întâmple multe chestii de viitor în acest cuplu, dar toate la timpul lor”, a dezvăluit Lino Golden.

Cum îl răsfață iubita pe Lino Golden?

Nu este de mirare că Lino Golden este decis să se căsătorească, căci partenera lui, pasionată de domeniul spiritualității, după cum se arată , știe cum să-l facă să se simtă iubit.

Rohna își susține iubitul în toate. Conform imaginilor distribuite în social media, îl însoțește la concerte și se declară fanul său numărul 1.

De altfel, este atentă și la imaginea lui Lino Golden. Pe lângă faptul că merg împreună la sală, ea este și o bună gospodină și îi gătește bărbatului iubit.

Lino Golden, marcat de moartea lui Nosfe: „Sunt devastat”

Sfârșitul fulgerător al lui l-a marcat și pe Lino Golden.

„Sunt destul de șocat și devastat de ce s-a întâmplat. E o informație pe care nu ești niciodată pregătit să o primești.

Cred că ne-a afecta pe toți, cred că ne-a făcut pe toți să ne gândim de două ori. Oricum în industria asta se ceartă toată lumea, bârfește toată lumea, e ceva rău de tot.

Poate după chestia asta, am văzut că s-au unit toți artiștii și au fost, parcă, mai ok. Nu era cazul să se întâmple așa ceva ca să fie o învățătură de minte”, a susținut Lino Golden.

De altfel, scandalurile nu l-au ocolit nici pe tânărul artist. Cel mai cunoscut și de proporții cel care l-a și ajutat să se lanseze.

Legat de acest subiect, Lino Golden a explicat că între el și Alex Velea a existat o problemă personală, dar că este oricând dispus să ierte.

„Acolo a fost o chestie personală, dar s-a întâmplat să fim persoane publice și artiști. Eu sunt gata să iert oricând. Oricum sunt omul care iartă, în general.

Și am iertat de multe ori unor oameni niște fapte…s-a întâmplat să mi se dovedească ce nu trebuia. Dar măcar eu am făcut ce am simțit”, a adăugat Lino Golden.