Bona Nuți o dă de gol pe Anamaria Prodan! Ce face diva în mare secret și de la ce obicei nu se abate niciodată

Nuți, celebra bonă care a ”crescut” a făcut dezvăluiri fierbinți despre patroana sa. Pentru FANATIK, a dezvăluit ce face, în mare secret, Prodanca atunci când e singură acasă. Și ce obicei are, în fiecare dimineață, imediat după ce se trezește.

Nuți a dat-o de gol pe Anamaria Prodan

Cum e acasă Anamaria Prodan?

– Păi, Ana e la și pe stradă și acasă. Ceea ce nu cred că au văzut-o foarte mulți, în postura de gospodină și de femeie normală. Face și treabă acasă.

Putem să ne-o imaginăm pe Anamaria Prodan în bucătărie?

– Da, chiar gătește. Nu-i ies foarte multe mâncăruri. Acuma o pârăsc. Dar da, e și o gospodină.

Care e specialitatea ei?

– Face o ciorbiță cu borș bună rău de tot. A gătit chiar și creveți într-un sos, de pe o rețetă, și i-au ieșit extraordinari. Deci, gătește.

Bănuiesc ca la fel aranjată, nu?

– Nu neapărat, că acasă mai e și ea normală, cu noi în casă. Dar întotdeauna i-a plăcut… , într-adevăr, merge în oglindă, se aranjează, își dă cu ruj, își aranjează părul. Nu iese, să zicem, în pijama din dormitor.

Nuți, despre Anamaria Prodan: ”Pentru mine e câteodată ca o mamă”

E greu să fiți mereu în preajma ei? Cum e să-i fiți mereu alături?

– Sincer, nu mai știu cum să răspund la această întrebare, având în vedere că sunt vreo 23 de ani. Deja suntem familie, deja pentru mine e câteodată ca o mamă, câteodată ca o soră mai mare. E o obișnuință.

Ați avut emoții când a anunțat că o să joace într-un film?

– Nu, pentru Ana nu am avut deloc emoții, că ea se descurcă în orice. Deci pentru ea nu există nu pot, există doar nu vreau. În schimb, foarte mari emoții am avut pentru Bebe. Și abia aștept să-l văd. Bine, am trișat, am văzut două secvențe. De abia aștept să-l văd cum joacă.

Vă așteptați să aibă un viitor un actorie?

– Da, la felul cum a jucat, mi-ar plăcea să mai joace Bebe în filme. Pentru că e natural și nu are nici măcar… nu o oră, 10 minute de actorie. Nu a făcut actorie Bebe, deloc.

Înțeleg că amândoi au talent nativ…

– Da, ce se naște din pisică…

Dar Anamaria a avut emoții pentru Bebe?

– Da. Trebuie să spunem că la început da. A zis, ‘Încercăm, să vedem’. Și după, chiar când a jucat, mi-a spus, ‘Wow, Nuți, nu-mi vine să cred’.