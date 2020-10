Borat gonflabil pe râul Tamisa. Filmul, lansat pe micile ecrane

„Borat”, un film documentar și de comedie apărut pentru prima oară în anul 2016, a ajuns la partea a doua. Premiera a avut loc deja pe micile ecrane, lungmetrajul fiind lansat și pe Amazon Prime, după ce s-a bucurat de o reclamă inedită în Marea Britanie.

Londonezii au avut ocazia că vadă timp de câteva ore bune plutind pe râul Tamisa un Borat gonflabil de o dimensiune considerabilă. Mai exact, păpușa gonflabilă a măsurat nici mai mult, nici mai puțin decât 13 metri lungime.

Protagonistul principal din film, actorul Sacha Baron Cohen, a apărut exact ca pe noul afiș. Concret, jurnalistul Kazah Borat, rolul jucat în producție, a fost îmbrăcat doar în mască de protecție, însă nu a renunțat la un accesoriu, și anume ceasul.

Borat 2, lansat pe micile ecrane în întreaga lume. Cum și-a făcut reclamă

Păpușa s-a plimbat o perioadă foarte bună de timp Tower Bridge și London Eye, joi, 22 octombrie. Astăzi, 23 octombrie, a avut loc și lansarea oficială a celei de-a doua părți.

Filmul a fost lansat în peste 240 de țări, chiar înainte de alegerile prezidențiale care au loc în Statele Unite ale Americii.

Continuarea se numește Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan și a fost foarte așteptată de oamenii din lumea întreagă.

Noul Borat a fost filmat în plină pandemie de coronavirus, actorul fiind văzut pe străzile din Los Angeles în timp ce trăgea câteva scene.

Acest lucru a fost confirmat ulterior de mai multe persoane care se pare că ar fi fost „păcălite” să apară în lungmetraj. Este vorba de doi tineri din Georgia care i-au predat lui Borat câteva lecții de dans cotillion și fox trot pentru a învăța eticheta.

În prima parte, Borat ajunge și în satele din România, fiind filmat în timp ce conduce o Dacia 1310.