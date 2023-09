Bouchard, distrusă de un fan după o ironie la suspendarea Simonei Halep: “Când a fost ultima dată?”

, Simona Halep a intrat imediat în colimatorul câtorva foste rivale din circuitul WTA. și a sugerat chiar că titlul de la Wimbledon 2019 ar trebui să i se acorde.

Eugenie Bouchard, ironică după suspendarea Simonei Halep pentru dopaj: “Mi s-a scris să nu postez astăzi”

Nici Eugenie Bouchard, recunoscută de altfel pentru modul agresiv în care le-a criticat pe jucătoarele care au avut probleme cu dopajul, nu s-a putut abține. “Mi s-a scris că nu ar trebui să postez astăzi”, a scris Bouchard pe rețeaua X, fostă Twitter.

În urmă cu doar câteva luni, Eugenie Bouchard a comentat ironic după o victorie cu Dayana Yastremska, la Madrid: “E o chestie să câștig la Madrid în fața dopatelor”, scria Bouchard după victoria cu Yastremska, scor 6-7, 6-2, 6-2.

Făcea referire la un scandal de dopaj în care jucătoarea din Ucraina a fost implicată în 2021. Acuzațiile pentru Yastremska aveau să fie retrase șase luni mai târziu. Eugenie Bouchard a jucat la Madrid și împotriva Mariei Sharapova, în 2017, și reușea să se impună în trei seturi, scor 7-5, 2-6, 6-4.

Bouchard, aspru criticată după ce a atacat-o pe Yastremska în primăvară. Răspuns dur și după ironia la adresa Simonei Halep

Totuși, Bouchard a fost nevoită să își ceară scuze pe rețelele de socializare și chiar să șteargă postarea inițială, din cauza reacției dure a fanilor. Deși în privința Simonei Halep a fost vorba de o ironie ceva mai discretă, Bouchard a primit și de această dată un val de reacții negative. Pe majoritatea a ales să le ignore, dar nu și replica unuia dintre fanii Simonei Halep.

“Când ai câștigat ultima dată un meci, dragă?”, a fost întrebarea ironică a unui fan al Simonei Halep. Acesta făcea referire la forma catastrofală pe care Bouchard o traversează de ani buni. La doar 29 de ani, Bouchard se oprește în calificări la aproape orice turneu WTA la care participă.

“Săptămâna trecută“, a fost răspunsul dat de Bouchard pentru fanul ironic, cu referire cu victoria la Katherine Hui, în turul 1 al calificărilor la US Open, scor 6-2, 6-3. Katherine Hui, 18 ani, a câștigat US Open la junioare în acest an. Este locul 963 în clasamentul WTA.

Eugenie Bouchard, o singură victorie în 5 meciuri cu Simona Halep. A fost la cea mai bună performanță a carierei pentru jucătoarea din Canada

În mod ironic, Eugenie Bouchard avea să fie eliminată în turul 2 al calificărilor chiar de Dayana Yastremska, jucătoarea pe care o ironiza în primăvară. Ucraineanca s-a impus în trei seturi, scor 1-6, 6-4, 4-6. La final, Yastremska a refuzat să dea mâna cu Bouchard.

Eugenie Bouchard este în prezent pe locul 218 în clasamentul WTA și a bifat doar un sfert de finală, la Firenze, turneu de categorie 125. Bouchard și Halep s-a înfruntat de 5 ori, iar românca s-a impus în 4 ocazii. Victoria contra Simonei, la Wimbledon 2014, în semifinale, rămâne cea mai bună performanță a carierei pentru jucătoarea din Canada. De partea cealaltă, Halep s-a impus în 2014 la Indian Wells și Turneul Campioanelor, în 2018 la Australian Open și în 2019 la Dubai.