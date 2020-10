Mare eroare a comis fostul jucător al lui Real Madrid şi Milan, brazilianul Robinho, dorind să revină acasă şi să îmbrace din nou, spre finalul carierei, tricoul alb-negru al echipei de la care a plecat spre glorie în Europa, FC Santos.

Jucătorul a fost găsit vinovat de justiţia italiană pentru participarea la comiterea unui viol în 2013 şi condamnat la nouă ani de închisoare pentru fapta comisă, pedeapsă pe care nu a executat-o nici până astăzi.

În Brazilia comiterea infracţiunii de viol este sever condamnată şi autorii faptei primesc ani grei de puşcărie. De aceea, în pofida faptului că vorbim de un nume important din lumea fotbalului nimeni nu a arătat nici urmă de înţelegere pentru Robinho.

Ministrul Drepturilor Omului din Brazilia cere închisoare imediat pentru Robinho

Clubul Santos s-a trezit într-o situaţie nemaiîntâlnită, după ce se înţelesese cu jucătorul să evolueze gratis. Toţi sponsorii echipei au ameninţat pe loc cu ruperea contractelor dacă Robinho va îmbrăca fie şi un minut tricoul alb-negru al echipei făcută celebră în lume de marele Pele.

Robinho îşi clamează de zor nevinovăţia, dar nu este crezut de nimeni. Iar ministrul Drepturilor Omului din Brazilia, Damares Alves, avocată ca profesie, cere vehement trimiterea imediată la închisoare a violatorului.

Înregistrările convorbirilor telefonice confirmă comiterea faptei

“Închisoare, imediat. Nu am alte cuvinte de adăugat. Ştiu că există încă un apel, însă am putut să ascult înregistrările telefonice ale inculpatului şi nu am nici un dubiu asupra vinovăţiei lui. De mai avem nevoie în plus? De nimic. Închisoare. nici un violator nu poate fi aplaudat sau absolvit.

Ascultând convorbirile telefonice şi văzând apoi transcrierile lor am avut pe loc un sentiment de greaţă şi mi-a venit să vomit. A fost cu adevărat foarte dur şi urât ceea ce am putut citi pe transcrieri şi când aşa ceva vine din partea unui jucător atât de faimos este şi mai greu de acceptat.

Robinho a participat la viol alături de alţi cinci bărbaţi

Vorbim despre o faptă de caracter criminal şi de o agresiune care nu merită nici un fel de comentariu, doar pedeapsa. Nu trebuie făcută nici o concesie pentru că e vorba de Robinho. Trebuie să îşi execute pedeapsa aici şi imediat.”

Fostul atacant de la Real Madrid, Manchester City şi AC Milan a fost găsit vinovat de viol, alături de alţi cinci bărbaţi. Victima a fost o tânără albaneză, în vârstă de 22 de ani. Incidentul a avut loc într-o discotecă din Milano, la începutul anului 2013, în perioada în care brazilianul evolua pentru rossoneri. În 2017 justiţia italiană l-a găsit vinovat şi l-a condamnat la nouă ani de închisoare.

