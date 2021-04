Brigitte Pastramă, mărturisire uluitoare despre Ilie Năstase. Cu câte femei a înșelat-o fostul tenismen

Brigitte Pastramă a divorțat de Ilie Năstase în urmă cu ani buni, însă abia acum vorbește despre motivele care au dus la separare. Bruneta a dat cărțile pe față, dezvăluind că a fost înșelată de mai multe ori de renumitul tenismen.

Fosta concurentă de la Ferma a trecut prin momente dificile, având din presă că soțul nu îi este deloc fidel. Femeia de afaceri a mărturisit că fostul sportiv o înșela constant, chiar și atunci când se afla pe patul de spital, într-o clinică din Austria.

Vedeta susține că Ilie Năstase a înșelat-o cu trei femei diferite în timpul mariajului, cu una dintre ele având o confruntare față-n față. Brigitte Pastramă a aflat de toate escapadele fostului partener de viață, una fiind o iubită de-a lui Florin Pastramă.

Brigitte Pastramă, adevărul despre divorțul de Ilie Năstase. A fost înșelată de mai multe ori

„Cât eram bolnavă primeam mesaje de la o femeie pe Facebook în care-mi spunea că să-l las pe Ilie în pace, să-și refacă viață, tot felul de mesaje răutăcioase. Și tot atunci niște paparazzi l-au prins cu o gagică, la ea acasă, ea era la geam în sutien și cu prosopul pe cap și el pleca de la ea.

Eu atunci am tăcut din gură și am înghițit orice că mă gândeam că dacă trebuie să mă operez și costă chimioterapie vreo 200.000 de mii de euro, dar când am aflat că nu sunt bolnavă…

În momentul în care am venit înapoi am contactat paparazzii ăia și m-am înțeles cu ei să mă ducă acolo unde stă femeia de la care a ieșit el și cu care l-au prins. Am avut tupeul ăsta pentru că eu l-am iubit foarte mult.

Nu-l înșelasem timp de șapte ani și nu mai aveam ce să pierd. Și m-am dus peste ea, așa am devenit eu faimoasă.

O altă femeie cu care se întâlnea era fosta iubită a lui Florin, i-a și recunoscut lui Florin și a mai fost una. În total au fost trei femei cu care m-a înșelat”, a spus Brigitte Pastramă în emisiunea sa de la Antena Stars, notează spynews.ro.

Frumoasa brunetă și Ilie Năstase s-au căsătorit civil în anul 2010, însă după mai bine de 7 ani de mariaj au ajuns pe drumuri separate. Divorțul s-a produs la Tribunal, Brigitte Pastramă și sportivul ieșind din sala de judecată după numai 10 minute.

