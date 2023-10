Bucureștenii sunt terorizați de ploșnițe. Cât costă să scapi de insecte: „Am dat o grămadă de bani, m-au băgat în depresie”

Bucureștenii Mulți dintre locuitori s-au văzut obligați să apeleze la ajutorul fimelor de dezinsecție sau chiar să își arunce mobila din locuințe.

Bucureștenii, terorizați de ploșnițe. Cât costă să scapi de insecte

în capitala Franței a făcut înconjurul lumii, acum aflăm că nici Bucureștiul nu este departe de Paris la acest capitol. Insectele au intrat în casele oamenilor, iar mulți au fost nevoiți să arunce saltele, perne, lenjerii, chiar și mobilă.

Reprezentanții firmelor de dezinsecție spun că au zeci de apeluri, zilnic, pentru a rezolva această problemă cu care se confruntă cetățenii din București, dar și din județul Ilfov. Ei susțin că fac față cu greu solicitărilor.

„Zilnic avem intervenţii pe această problemă în Bucureşti şi in Ilfov. 60-70% dintre solicitări sunt cu privire la această problemă”, a transmis Alexandru Laveș, director al unei firme de dezinsecţie, pentru .

Ploșnițele sunt subiect de discuție și pe grupurile de Facebook. Bucureștenii se plâng că nu pot scăpa de insecte decât prin metode drastice. O femeie a mărturisit că a cheltuit o sumă semnificativă de bani în speranța că va scăpa de insecte.

“M-au băgat în depresie. Prima dată am chemat o firmă şi am dat suma de 350 de lei. Umând să chem a doua firmă, unde am dat o grămadă de bani, 1.000 de lei.

Ca să nu vă mai spun că am rămas fără nicio pătură, fără nicio lenjerie, fără perne şi evident că a trebuit să cumpăr şi astea şi evident că am schimbat şi patul. Am cheltuit peste 5.000 de lei”, a scris o femeie, pe Facebook.

Medic infecționist: „Sunt persoane care au o reacţie de intensitate mai mare”

Specialiștii spun că infestarea se poate muta foarte ușor de la o locuință la alta. Mai mult, mușcătura ploșnițelor poate provoca diverse reacții. Oamenii sunt sfătuiți să spele zona cu apă și săpun, să o dezinfectze și să aplice tratament local.

„Sunt persoane care au o reacţie de intensitate mai mare, chiar s-a descris inclusiv reacţie de şoc anafilactic. Trebuie spălată cu apă şi săpun, dezinfectată şi dacă se aplică un tratament local eu cred că nu vor fi probleme”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecţionist, pentru Observator.

Bucureștenii care vor să scape de ploșnite trebuie să știe că un tratament pentru un apartament cu trei camere costă 450 de lei. În cazul unei garsoniere, vorbim de un cost de 250 de lei, conform sursei citate.