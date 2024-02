. Pentru ultima clasată cele trei puncte au venit ca o gură de aer proaspăt, iar acest lucru s-a observat și prin bucuria din vestiarul lui Dinamo.

Bucurie mare în vestiarul lui Dinamo. “A răsărit soarele și pe strada noastră”

La finalul meciului de la Ovidiu, jucătorii lui Dinamo au luat cu asalt vestiarul și s-au distrat la maxim. Dennis Politic, autorul golului 2, susține că .

Fotbalistul “câinilor” spune că agresivitatea, norocul și faptul că jucătorii au început să creeze legături în teren au dus la victoria bine meritată din etapa 25 a SuperLigii. Politic speră ca pentru dinamoviști meciul cu Farul să fie începutul unui șir al rezultatelor pozitive.

“Ne bucurăm pentru această victorie, că a răsărit soarele și pe strada noastră. La golul de 2-0 eu am simțit mingea la picior, nici nu l-am văzut pe Antonio. Mă bucur că am dat gol. Importante sunt cele 3 puncte.

Ne-am luptat de la început și ne-am dorit victoria. De la 2-0 am fost mai relaxați, dar am încercat să fim compacți. Cred că i-am surprins pe cei de la Farul cu agresivitatea noastră. Am avut și noi puțin noroc, au avut și ei niște ocazii periculoase.

Sperăm ca acesta să fie începutul și să se lege de acum încolo jocul. Încercăm să lucrăm la fiecare antrenament. Băieții noi au început să se integreze.

Ne luptăm cu noi înșine, încercăm să câștigăm fiecare meci. Ne bucurăm și când ne ajută indirect și celelalte echipe. Ne-am bucurat foarte mult în vestiar, cred că este o descătușare. A venit victoria după atâtea înfrângeri și ne bucurăm foarte mult”, a declarat Dennis Politic, la finalul meciului.

Zeljko Kopic, încrezător după victoria lui Dinamo în fața Farului

“Am reușit această victorie datorită celor două grupuri pe care le avem. Primul este cel al jucătorilor și al doilea este cel al suporterilor. Energia pe care ne-au dat-o a contat mult! Sunt mândru de ambele grupuri după acest meci.

Am jucat foarte bine tactic. În meciurile precedente am avut multe momente bune, dar nu le-am concretizat. Astăzi am observat multe lucruri bune.

Nu cred că este vorba despre bonusuri sau bani, cât este despre mândrie. Am spus-o de multe ori că este un club special. Merită mai mult!”, a declarat Zeljko Kopic.