Budescu și-a făcut calculele pentru Farul – FCSB: “Vrem a treia victorie!”

Farul Constanța s-a impus în fața celor de la FC U Craiova, scor 1-0, iar pentru “marinari” este al doilea rezultat pozitiv din 2024, cu cea de-a doua formație din Oltenia. În urma duelului din etapa 23, Constantin Budescu este încrezător înainte de meciul cu FCSB și se gândește la cea de-a treia victorie.

Constantin Budescu, încrezător înainte de meciul cu FCSB

După două victorii la Craiova, Constantin Budescu este încrezător înainte de meciul cu FCSB. Mijlocașul vrea al treilea rezultat pozitiv din 2024 și susține că formația antrenată de Gheorghe Hagi ar putea reuși acest lucru. Farul a urcat pe locul 4 în clasament, cu 36 de puncte, egalând astfel formațiile CFR Cluj și Rapid.

“Trebuie să obținem puncte la fiecare meci. Obiectivul nostru e să mergem în play-off. Am obținut puncte cu ambele echipe din Craiova, dar trebuie să obținem și cu celelalte.

A fost o luptă grea azi. S-a ratat mult, dar e important că am câștigat. Preferăm 1-0 și să nu fim egalați pe final. Este devreme să vorbim de titlu. E devreme să vorbim și de play-off, distanța este mică între echipe

Începem să ne revenim după această pauză. Sperăm să o ținem tot așa. Am început cu două victorii, de ce să nu o obținem și pe a treia?”, a spus Constantin Budescu înaintea confruntării cu FCSB.

Gică Hagi nu crede că FC U Craiova a avut penalty

. Arbitrul Andrei Moroiță nu a dat 11 metri atunci când Gabriel Compagnucci a căzut în careu după o intervenție a lui Damien Dussaut, deși oltenii au cerut acest lucru. La finalul meciului, și crede că nu se impunea o asemenea sancțiune, deoarece jucătorul său a lovit mingea.

“N-aș putea după meci să stau să discut despre lucrul ăsta. Orice aș zice, s-ar interpreta. Puțin să zic, a dat în minge, s-a văzut, mingea a ajuns la mijloc. După, nu știu. Eu pot să zic că Dussaut a dat în minge”, a declarat Gheorghe Hagi.

Ce l-a nemulțumit pe Hagi

Referitor la jocul în sine, managerul campioanei en-titre s-a arătat încântat de prestația avută de formația sa. Singurul lucru care l-a nemulțumit pe Gică Hagi la acest joc a fost numărul mare de ratări.

“Am întâlnit o echipă foarte talentată, care știe fotbal. Am început bine anul, am câștigat cu ambele echipe din Craiova, echipe foarte bune. Am pregătit bine meciul. Singurul lucru negativ e că am ratat foarte multe ocazii.

Mă bucur că Buzbuchi a scos mingea aceea pe care o văzusem în poartă. E o victorie foarte bună și meritată. Ratările fac parte din joc. Louis Munteanu trebuie să fie mai rece, mai liniștit în fața porții. Are două meciuri foarte bune, e bine că ajunge acolo. O să intre”, a mai spus antrenorul de la Farul.