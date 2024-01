Gică Hagi a vorbit despre penalty-ul refuzat lui FC U Craiova: ”A dat în minge”

”Marinarii” după golul noului venit Ronaldo Deaconu din centrarea lui Constantin Budescu. Farul a urcat pe locul 4 în clasament, cu 36 de puncte, egalând astfel formațiile CFR Cluj și Rapid.

Gică Hagi nu crede că FC U Craiova a avut penalty

Însă, în minutul 77 a avut o fază controversată în careul Farului. Arbitrul Andrei Moroiță nu a dat 11 metri atunci când Gabriel Compagnucci a căzut în careu după o intervenție a lui Damien Dussaut, deși oltenii au cerut acest lucru.

La finalul meciului Farul – FC U Craiova 1-0, din etapa a 23-a din SuperLiga, Gică Hagi a comentat faza posibilului penalty și crede că nu se impunea o asemenea sancțiune, deoarece jucătorul său a lovit mingea.

”N-aș putea după meci să stau să discut despre lucrul ăsta. Orice aș zice, s-ar interpreta. Puțin să zic, a dat în minge, s-a văzut, mingea a ajuns la mijloc. După, nu știu. Eu pot să zic că Dussaut a dat în minge”, a declarat Hagi.

În minutul 76 al duelului, FC U Craiova a cerut penalty după ce i. Jucătorul oltenilor a urmărit mingea după ce Bauza a executat o lovitură liberă, iar fundașul celor de la Farul a ajuns o secundă mai târziu și a făcut contactul cu adversarul său.

Fostul arbitru Constantin Zotta consideră că lovitura de la 11 metri este foarte clară: ”Jucătorul atacant ajunge primul, lovește mingea, iar fundașul vine cu piciorul întârziat și lovește adversarul cu talpa. E o lovitură liberă evidentă. Fiind în suprafața de pedeapsă, e penalty evident. E chiar clar! Nu știu ce aș putea spune mai mult”.

Ce l-a nemulțumit pe Hagi

Referitor la jocul în sine, managerul campioanei en-titre s-a arătat încântat de prestația avută de formația sa. Singurul lucru care l-a nemulțumit pe Gică Hagi la acest joc a fost numărul mare de ratări.

”Am întâlnit o echipă foarte talentată, care știe fotbal. Am început bine anul, am câștigat cu ambele echipe din Craiova, echipe foarte bune. Am pregătit bine meciul. Singurul lucru negativ e că am ratat foarte multe ocazii.

Mă bucur că Buzbuchi a scos mingea aceea pe care o văzusem în poartă. E o victorie foarte bună și meritată. Ratările fac parte din joc. Louis Munteanu trebuie să fie mai rece, mai liniștit în fața porții. Are două meciuri foarte bune, e bine că ajunge acolo. O să intre”, a spus ”Regele”.