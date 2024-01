. În duelul de la Ovidiu a avut loc o nouă eroare de arbitraj. În acest sezon de SuperLiga nu a fost prima dată când arbitrii VAR au luat o decizie controversată. Oltenii au avut un penalty clar refuzat.

O nouă eroare de arbitraj în SuperLiga! FC U Craiova, penalty clar refuzat în meciul cu Farul

În minutul 76 al duelului, FC U Craiova a cerut penalty după ce apărătorul gazdelor, Damien Dussaut a pus talpa pe piciorul lui Gabriel Compagnucci. Jucătorul oltenilor a urmări mingea , iar fundașul celor de la Farul a ajuns o secundă mai târziu și a făcut contactul cu adversarul său.

Centralul partidei, Andrei Moroiță nu a dat penalty atunci când Compagnucci a căzut în careu. Ulterior, oltenii au trimit balonul în afara terenului și au cerut ca VAR-ul să intervină. Cu toate acestea, Iulian Călin și Valentin Avram nu au oferit o decizie favorabilă pentru oaspeți după ce au revăzut acțiunea din minutul 76.

Decizia arbitrilor contestată din toate părțile

Constantin Zotta, expertul în arbitraj, consideră că FC U Craiova ar fi trebuit să primească penalty: “Vedem cum ambii jucători încearcă să joace mingea.

Jucătorul atacant ajunge primul, lovește mingea, iar fundașul vine cu piciorul întârziat și lovește adversarul cu talpa. E o lovitură liberă evidentă. Fiind în suprafața de pedeapsă, e penalty evident. E chiar clar! Nu știu ce aș putea spune mai mult”.

“Nu înțeleg de ce nu a intervenit VAR-ul, să-l cheme. Ai controlat-o, dar aici se vede clar că cel care lovește mingea e jucătorul de la Craiova. Dacă vedeai faza asta, dădeai penalty din prima. E o greșeală foarte mare a arbitrului din VAR”, a mai spus și Daniel Stanciu, pentru .

Aurelian Chițu acuză vehement arbitrajul după meciul cu Farul

“Trebuie să recunoaștem că în seara asta nu am făcut un meci bun. Am intrat foarte slab. Era o șansă foarte bună pentru noi, de a rămâne în cursa pentru play-off. Am jucat foarte slab astăzi, la Rapid am jucat mai bine, dar am pierdut și acolo.

Nu cred că meritam mai mult, dar am avut un penalty foarte clar. Nu ai cum, doar să nu vrei să îl dai! Nu e corect să vorbim despre arbitraj, am jucat slab, dar și în prima repriză am avut o lovitură liberă, s-a văzut că nu vede. Au fost și dueluri umăr la umăr, dădea fault doar pentru ei. Asta este.

Chiar simțim la fiecare meci o ură împotriva noastră. Noi am jucat foarte rău, dar și arbitrajul contează. Doar cu FCSB, în Cupă, am avut un arbitraj ok. Nu suntem într-o situație foarte bună, am început cu două înfrângeri (n.r. anul), trebuie să batem pe Dinamo neapărat!”, a spus atacantul lui FC U Craiova după meci.