Cine a dat bugetul României la timp în ultimii 10 ani? PSD, ”campioni” la ratări, cu Liviu Dragnea la butoane

În prag de 2022, avem de-a face cu știri recurente ce apar an de an. Una dintre acestea se referă la bugetul țării, care momentan este într-o situație demnă de pisica lui Schrodinger. Mai exact, bugetul României pentru anul viitor ar putea sau ar putea să nu fie gata până la finalul anului.

Guvernanții nu par că se grăbesc neapărat să pună la punct cifrele pentru următorul an. Cu siguranță, se prefigurează o sarcină destul de complicată la orizont, deoarece PNL-PSD-UDMR vor trebui să traverseze o pojghiță de gheață destul de subțire, încercând să balanseze totul astfel încât să se încadreze într-o țintă asumată a deficitului bugetar de 6,2% din PIB.

Părerile sunt destul de împărțite în coaliție cu privire la finalizarea la timp a bugetului. Să intri în noul an fără buget este o chestiune nu doar de neseriozitate, ci și de impredictibilitate, un factor care afectează negativ mediul de afaceri. În fiecare an, reprezentanții din această zonă au cerut finalizarea cât mai timpurie a bugetului, pentru că au nevoie de informații vitale pentru companii.

Spre exemplu, taxele din 2022 încă sunt un subiect ambiguu, iar : ”dacă mai apare o taxă, înseamnă că aceasta înlocuiește o altă taxă.”

Tot el afirmă că ”avem două variante pentru buget – ori până la 24 decembrie, ori la finalul lunii ianuarie în sesiune extraordinară.” Sorin Grindeanu, vicepremier, nu se arată foarte încrezător în posibilitatea de a finaliza bugetul în următoarele 11 zile: ”E un semn de întrebare. Și eu am fost sceptic că vom putea, până în Sărbători, să îl și votăm în Parlament.”

Pe de altă parte, Florin Cîțu spune că guvernul are resursele și capacitatea de a trece bugetul până la finele acestui an, sugerând că ”există viață și după” Crăciun, mai exact zile de muncă în care parlamentarii se pot prezenta pentru a vota legea bugetului: ”E un semn de întrebare. Și eu am fost sceptic că vom putea, până în Sărbători, să îl și votăm în Parlament.”

Avem cumva impresia că . Este oare acesta adevărul? Pentru a verifica, vom privi în urmă cu 10 ani, ca să vedem de câte ori a fost bugetul la timp și de câte ori s-a întârziat.

Bugetul pentru anul 2012 a fost ultimul pe care l-a avut în grijă Emil Boc în timpul mandatului său de premier. S-a achitat la timp de această ”datorie” față de stat, având în vedere că legea 293 a fost publicată în 21 decembrie 2011. S-a dezbătut această lege, având în vedere că ea era gata încă din 25 noiembrie.

Victor Ponta, două reușite din trei încercări

Un an mai târziu, premier era Victor Ponta, care ajungea la cârma țării după debarcarea lui Boc, după un interimat de trei zile al lui Cătălin Predoiu și după trei luni cu Mihai Răzvan Ungureanu la Palatul Victoria. Ponta n-a reușit să livreze un buget pentru anul viitor la timp, astfel că bugetul pentru 2013 a devenit lege abia în… 2013, prin legea 5, publicată în data 22 februarie a anului respectiv.

Bugetul pentru 2014 a venit la timp, astfel că legea referitoare la acesta a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 19 decembrie 2013.

, 2015, a sosit în prag de an nou. Realizat tot în mandatul lui Victor Ponta, acesta a devenit lege în data de 30 decembrie 2014, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Următorul buget, cel pentru 2016, a fost publicat în mandatul lui Dacian Cioloș, la cam o lună după ce acesta era învestit în funcție. Tehnocratul de la acea vreme venea la Palatul Victoria după ce Victor Ponta și-a depus demisia, în urma tragediei de la Colectiv. Bugetul României a fost gata în timp util, astfel că a fost publicat la data de 19 decembrie 2015 în Monitorul Oficial.

Bugetul pentru anul 2017 era încă unul care să nu fie finalizat la timp. Guvernanților le-a luat până în februarie să rezolve acest aspect vital cu privire la finanțele țării. Putem lua în calcul și faptul că tocmai ce se schimbase componența guvernului, care era acum unul PSD. Mai trebuie să avem în vedere și că în perioada respectivă, guvernanții se preocupau mai degrabă de amnistie și grațiere, două cuvinte care i-au revoltat pe români și i-au scos în număr mare în stradă. Astfel, bugetul țării a fost adoptat în anul în curs, abia pe 17 februarie.

Nici bugetul pentru anul 2018 nu a reușit să fie finalizat în timp util, în vreme ce la cârma Guvernului se afla Mihai Tudose. Legea ajungea în Monitorul Oficial abia în data de 3 ianuarie 2018, cu ceva zile înainte ca Tudose să fie dat jos chiar de Dragnea.

Bugetul pe 2019 sau când s-a pus țara la cale în lipsa premierului

Bugetul pentru anul 2019 a fost unul la care s-a lucrat intens, iar personalități de vază au fost surprinse punându-și mintea la contribuție pentru a face cifrele ”să iasă cum trebuie.” Liviu Dragnea a publicat pe contul său de Facebook o imagine care a stârnit mai degrabă amuzamentul decât admirația românilor.

La masă se aflau însuși Dragnea, care îl avea de-a dreapta sa pe Călin Popescu Tăriceanu, liderul celui de-al doilea partid din coaliția de guvernare. În imagine mai erau prezenți și Niculae Bădălău (ministru al economiei), Eugen Teodorovici (ministru al finanțelor) și, nu în ultimul rând, față în față cu Dragnea, Darius Vâlcov, consilier al premierului. Probabil că Vâlcov a ținut și locul prim-ministrului, care la momentul respectiv absenta din planul bugetului. . ”Cu cifrele pe masă, viitorul arată bine”, scria Dragnea în descrierea pozei.

De remarcat este că imaginea e de la finele lui ianuarie 2019. E clar, astfel, că nici bugetul de atunci n-a fost gata la timp, devenind lege abia în 15 martie.

Bugetul pentru 2020 a fost supravegheat de Ludovic Orban, care n-a făcut nici el o treabă foarte exemplară, astfel că legea referitoare la banii disponibili pentru stat a fost publicată în Monitorul Oficial tot în anul în curs pentru desfășurarea acesteia. Legea a fost oficializată în data de 6 ianuarie 2020.

Bugetul pentru anul acesta, , a sosit și el cu întârziere, parțial cauzată de dificultățile apărute din cauza pandemiei. Astfel, legea pentru bugetul de stat din 2021 a fost publicată abia în data de 9 martie a anului curent, reprezentând a doua cea mai mare întârziere în ultimul deceniu.

Cine a ratat cele mai multe bugete în ultimii 10 ani?

Așadar, recapitulând, bugetul țării a fost gata înainte de intrarea în anul pentru care era realizată execuția bugetară de doar patru ori în ultimul deceniu. Cel mai mult a întârziat echipa lui Dragnea, pentru bugetul din 2019, acesta fiind urmat de bugetul pentru anul acesta. Ambele au fost disponibile abia în martie, punând mediul de afaceri și nu numai într-o situație dificilă.

Emil Boc, Victor Ponta și Dacian Cioloș sunt singurii dintre cei opt prim-miniștri ai ultimilor 10 ani care s-au putut achita de datoria față de finanțele țării în timp util. Ponta a reușit două din trei bugete până la finalul anului, iar Boc și Cioloș, fiecare câte unul.

Grindeanu, Tudose și Dăncilă au picat testul, la fel și Orban și Cîțu. Avem, așadar, patru bugete publicate tardiv de către PSD și două de către PNL. Cele două partide își vor mai adăuga fiecare câte un semn pe răboj, având în vedere că fiind la guvernare împreună, vor rata publicarea guvernului în timp util, cel puțin din declarațiile pe care le avem până în prezent.