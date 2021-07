Burlacul Andi Constantin s-a revăzut pentru ultima oară cu fetele pe care le-a eliminat. Ce a ieșit la iveală

Burlacul Andi Constantin s-a revăzut din nou cu cele 22 de concurente pe care le-a eliminat. Producătorii au organizat un ultim cocktail party, însă de data aceasta lipsit de conflicte.

ADVERTISEMENT

S-au rezolvat o serie de probleme și s-au lămurit multe discuții create mai ales între fete de-a lungul timpului.

În primă instanță, Ana și Catrina și-au dat mâna după ce au avut un conflict monstruos. Cele două au trecut peste discuțiile destul de dure pe care le-au purtat.

ADVERTISEMENT

Burlacul Andi Constantin a vrut să lămurească neînțelegerile cu Cristina

Catrina a spus că nu mai are niciun fel de sentiment de revoltă față de Ana Bene, cea care a ajuns până în finala concursului.

Fostele concurente nu au mai avut emoțiile de la început în momentul în care s-au văzut cu Andi Constantin. Unele dintre ele au comentat alegerile pe care burlacul de la le-a făcut.

ADVERTISEMENT

„Mă așteptam doar la Ana. Mă așteptam în locul Simonei să fie Alexandra”, a spus Mădălina Alexe, una dintre concurentele eliminate, comentând tabloul finalei.

Angela a spus că indiferent ce alegere face Andi, lucrurile se pot schimba pe parcursul unei relații.

ADVERTISEMENT

„Eu mă uit la o relație mai profund ca alte personalități. Pot fi ok individual, dar în relații se pot distruge”, a declarat Angela.

În momentul în care a aflat că se va revedea cu fetele eliminate, Andi s-a bucurat în mod special pentru una dintre ele. a cerut să poarte o discuție privată cu Cristina, cea cu care a lăsat o poveste semi-deschisă.

ADVERTISEMENT

„În Turcia, am lăsat o poveste semi-deschisă. Sunt curios și vreau să am câteva vorbe cu persoana respectivă. O rog pe Cristina dacă are bunăvoința să îmi acorde câteva minute pentru a vorbi. Aș fi foarte recunoscător”, a mărturisit Andi Constantin.

Melissa Azak știe acum ce simte pentru burlac

Cei doi au lămurit problemele care au apărut între ei în emisiune și bârfele spuse în stânga și dreapta. O altă fată de la care Andi aștepta un răspuns important a fost Melissa Azak, tânăra pe jumătate turcoaică înscrisă în competiție pe nepusă masă, în momentul în care a văzut caravana Burlacul pe străzile din Istanbul.

ADVERTISEMENT

Ultima oară, Melissa a spus că nu este sigură dacă simte iubire pentru Andi. A cerut un răgaz de timp, iar acel timp s-a scurs. Aceasta i-a mărturisit că sentimentele ei sunt mai sigure și mai puternice față de Andi, ceea ce îi îngreunează și mai mult burlacului decizia finală.