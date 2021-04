Bursucu’, la un pas să ajungă în scaun cu rotile: “Suntem ‘nimeni’ pe pământ, în fața Lui Dumnezeu!”

Bursucu’, pe numele din buletin Adrian Cristea, ne-a dezvăluit cum petrece Paștele, în al doilea an pandemic deja, ce tradiții se respectă în căminul lui, ce dependență culinară are de fiecare sărbătoare, dar, cel mai important, ne-a vorbit despre relația pe care o are cu Dumnezeu și care-i guvernează fiecare zi din viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cadrul unui interviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK, Bursucu’, partenerul de prezentare al celebrei Teo Trandafir, de la Kanal D, mărturisește că se simte iubit de Dumnezeu, pe care l-a simțit alături în cel mai dificil moment – ce în care a fost la un pas să rămână paralizat, într-un scaun cu rotile- și nu numai.

Bursucu’ mărturisește că, în fiecare an, în perioada sărbătorilor, are un obicei care-i aduce liniște și de la care nu se abate deloc. Despre ce este vorba, dar și multe alte dezvăluiri despre viața și familia prezentatorului TV, aflați din interviul de mai jos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

-Adrian (Bursucu’), cum petreci sărbătorile de Paști? Este deja al doilea an pandemic, cu restricții…

De Paște, în general, petrec timpul alături de familia mea, același lucru pe care-l voi face și anul acesta. Sâmbătă seara vom merge la Biserica să luăm Lumina Sfânta și apoi home sweet home . Dacă se poate și o plimbare în parc, după…

ADVERTISEMENT

-Este acesta momentul perfect în care am putea să ne conectăm mai profund la adevărata însemnătate a Paștelui, în aceste vremuri diferite?

Dacă nici acum nu ne conectăm, când avem „tot timpul din lume”, atunci când să ne conectăm?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că nu ne-am mai bucurat așa mult ca anul acesta, de Paști, de foarte mult timp. Gândiți-vă că acum oamenii ‘visează’ să se poată vedea cu familia în siguranță. Ce poate fi mai important decât asta? Ne dorim acum liniște sufletească, speranță, să fim cu toții sănătoși și să fim alături de famiile noastre.

Semnul divin pe care l-a primit Bursucu’, înainte ca iubita lui să rămână însărcinată: “Nimic nu este întâmplător”

-Există un obicei la care veți renunța, din cauza restricțiilor impuse în această perioadă?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vom merge la Biserică în noaptea de Înviere, să luăm Lumina Sfânta, să cântăm Prohodul și să fim alături de cei dragi. Evident, respectând normele în vigoare generate de această pandemie.

-Lecția iertării ne poate ajută să descoperim liniştea… Sunt persoane, în viața ta, pe care ai vrea să le ierți, dar nu poți?

ADVERTISEMENT

Nu există în viața mea astfel de persoane, care să mă fi supărat într-atât! Chiar în Săptămâna Mare am făcut niște lucruri pe care le fac an de an, vorbesc cu oamenii de care sunt foarte mândru, chiar dacă nu am luat legătura cu ei, poate, mai bine de un an. Pe ei, prietenii mei, oamenii care au trecut prin viața mea îi sun și le spun că sunt mândru de ei, de toți!

De obicei. eu nu sunt un tip ranchiunos! Eu și dacă mă cert cu cineva, după o jumătate de oră spun: “hai să trecem peste!”. Nu sunt un tip suparacios și asta-mi face bine!

ADVERTISEMENT

Bursucu’: “Doar cu ajutorul Lui Dumnezeu poți ajunge unde am reușit eu”

-Care este momentul cel mai important, în care ai simțit, cu adevărat, mâna Divinității pe umărul tău?

De foarte multe multe ori în viață asta am simțit mâna Divinității pe umărul meu, și cred că sunt un om iubit de Dumnezeu, prin tot ceea ce mi se întâmplă! Asta vorbeam la un moment dat și cu Teo (Trandafir – n.r.). Îi spuneam: “Nu știu ce am făcut eu în viața asta ca să merit atâtea lucruri frumoase și această viață frumoasă pe care o duc”.

Pentru că am profesia pe care mi-am dorit-o, cu toate că am muncit și am făcut sacrificii. Dar, pe lângă dorința de a munci, ai nevoie de noroc, foarte mult noroc, și doar cu ajutorul lui Dumnezeu poți ajunge unde am reușit eu! Sunt foarte mulți oameni talentați în jurul meu care, poate, nu au „gramul” ăla de noroc …

Apoi, mi-a oferit Dumnezeu cel mai frumos lucru de pe pământ, copilul meu! Copilul meu este cel mai frumos și cel mai sănătos, ceea ce este cel mai important pentru mine. Am un copil inteligent, frumos, deștept, sănătos tun, nici măcar o răceală mai zdravănă nu a avut în trei ani de zile!

Să nu uităm de cumpăna vieții mele când era să rămân paralizat de la gât în jos, când numai 1 mm pe coloana vertebrală a făcut diferența pentru ca eu să pot să-mi revin și să nu rămân imobilizat, în scaunul cu roțile, pe viață.

De-asta spun că sunt un om foarte norocos și cred că sunt foarte iubit de Dumnezeu! Și, cred că pe undeva fac și eu lucruri bune, nu țin ranchiună, nu am făcut nimănui rău voit, iar faptele noastre contează!

View this post on Instagram A post shared by Bursucu (@mister_bursucu)

-Să înțeleg că nu ai fost certat cu Dumnezeu niciodată…

Niciodată! Dar cine sunt eu? Oameni buni, noi suntem “nimeni” pe pământ, în fața Lui Dumnezeu, să te cerți cu cine? Dacă Dumnezeu spune că ceva trebuie să se întâmple, atunci așa va fi. Eu cred cu tărie că Dumnezeu îți dă atât cât poți să duci și fiecare lucru pe care-l trăiești pe acest pământ sunt experiențe pe care trebuia să le trăiești. Asta-i viața ta, cu bune și cu rele, cu sănătate sau fără, cu necazuri, cu griji …

-Ce atmosferă este acasă la Bursucu’ în această perioadă?

O atmosfera normală, de prietenie, de veselie! Noi nu ne certăm și, în orice caz, dacă se mai întâmplă să discutăm în contradictoriu nu facem asta de față cu copiii. Copiii noștri nu trebuie să vadă scandal în casă, și nu ne impunem asta, dar efectiv așa funcționăm, fără ceartă, într-o atmosferă normală și armonia este aceeași. Respectul este foarte important în familie și copiii trebuie să vadă și să învețe cât de important este respectul, față de familie și cei din jur, astfel că, la rândul său, copilul tău să știe să se facă respectat și să ofere respect.

-Se gătește ceva special?

Salata de boeuf e preferata mea. Rețeta nu o știu pentru că gătesc fie mama sau soacra mea, iar mamele noastre gătesc excepțional. Indiferent că este ziua mea, că sărbătorim Paștele sau Crăciunul, eu prefer salată de boeuf!

Am rămas cu asta din regimul comunist când o găteam la sărbătoare, deși se putea face oricând. Nu toată lumea face salată de boeuf de Paști, pentru că “se mănâncă” de Crăciun, cu spun unii, dar asta e plăcerea mea nevinovată, ce să fac! (râde)

În rest, avem ca toată lumea, ouă roșiîi, cozonac, preparate din miel, dar nu prea mănânc …

Îmi place, în schimb, drobul și mănânc icre de peste. O să râdeți, poate, dar eu pește mănânc foarte-foarte rar, pentru că atunci când eram copil am nimerit un un produs mai “ciudat” și mi-a fost foarte foarte rău de la acel peste, și de atunci nu “mi-am revenit”. În concluzie, acestea sunt cele două “mâncăruri” preferate care nu lipsesc: salată de boeuf și icrele.

-Îl așteptați pe “urecheatul blănos”, Iepurașul de Paște?

Pentru copii vine mereu Iepurașul, nu doar acum. Spre exemplu, fetiței mele mai mici îi place foarte mult culoarea verde și îi mai plac foarte tare pinguinii. De când s-a uitat la filmul animat „Happy Feet” îi plac pinguinii la nebunie. Recent tocmai i-am luat unul din pluș, mare cât ea, doarme cu el, se plimbă cu el…

Se zice că nimic nu este întâmplător în viață și a mea iubită, înainte să rămână însărcinată, când nici nu ne gândeam să avem un copil, a văzut, la un moment dat, într-un magazin, o geacă din piele verde, pe care am cumpărat-o. Era o geacă de fetiță, din piele, de culoare verde, după care, la un an de zile, a rămas însărcinată și … ce să vezi, a ieșit o fetiță care este “fiartă” pe culoarea verde.

-O amintire specială, într-adevăr…

Da, abia acum o lună am realizat că geaca luată, din întâmplare, în urmă cu cinci ani, este pentru fetițe de 3 ani, exact cât va împlini Anays anul acesta!

“De Paște, mă spăl pe față cu apa dintr-un bol în care a stat un ou roșu și o monedă”

-Dar tu, când te gândești la sărbătorile Pascale, care este prima amintire ce-ți vine în minte?

Că trebuie să mă spăl pe față în fiecare duminică cu apa din bolul în care este lăsat un ou și un bănuț! Acesta era lucrul pe care-l făceam de mic, și la bunicii mei, și la mama acasă… Țin minte că ne trezeam foarte de dimineață ca să mergem să luăm Paște de la Biserică, dar înainte mă spălăm pe față cu apă dintr-un bol în care a stat un ou roșu și o moneda. Așa fac și acum!

Păstrez și tradiția ca, după ce luăm Lumina Sfânta, intru cu ea în fiecare încăpere a casei care trebuie să aibă lumina stinsă, după care pun lumânarea într-un anumit loc, și apoi aprindem becurile în casă …

-Un gând pentru cititori/telespectatori, în această perioadă…

Le doresc tuturor să aibă Sărbători liniștite, să fie binecuvântați de Dumnezeu, și nu doar acum, ci în tot restul vieții lor și cel mai important lucru este să fie încrezători, pentru că totul va fi bine! Cu credință în Dumnezeu totul va fi bine! Nu ne lasă El pe noi … e o perioada doar. Totul va fi bine!