Cabral, la un pas să-și ia o țeapă. Ce ”ofertă” a primit fostul prezentator: ”Sunt băiat sărac din Berceni, boss”

Cabral a primit în aceste zile o ”ofertă” ce părea extrem de avantajoasă, dar și-a dat seama că la mijloc nu este vorba decât despre o capcană. Una majoră chiar, ce l-ar fi putut lăsa fără banii din conturi. Pentru a demonstra că nu este ușor de păcălit, fostul moderator de la Protv a oferit un răspuns pe măsură.

Cabrala a refuzat o ”ofertă” de 7.000 de dolari. Cum a fost posibil

”Sunt băiat sărac din Berceni, boss. Trimite tu în avans 200 de euro și mai vorbim noi… dacă e”, a fost replica lui Cabral, la un mesaj pe care l-a primit pe telefon. A făcut totul public pe rețelele de socializare și a mai făcut și haz de necaz: ”Tocmai am refuzat 7.000 de euro. Cash!”, a notat vedeta în dreptul postării.

ADVERTISEMENT

Cabral a reacționat astfel deoarece în mesaj i se propunea să promoveze produse pentru 7000 de dolari pe săptămână, situație care i-a stârnit bănuieli mari. ”Bună. Ne-ar plăcea să facem plasare de conținut pe pagina ta! Te plătim săptămânal cu 7000 de dolari”, i s-a scris fostului moderator.

Ulterior, Cabral a ținut să reacționeze și pe blogul său, unde le-a explicat fanilor că orice scurtătură i-a adus până acum catastrofă. Drept urmare, și-a învățat lecția și nu mai vrea să dea curs unor oportunități care nu necesită prea mare efort.

ADVERTISEMENT

”Nu există noroc. Baftă. Bulan. Combinație. Șmen. Nu pentru mine. Am învățat de mic… la mine nu merge cu combinația. De fiecare dată când am vrut s-o iau pe o scurtătură… catastrofă a ieșit. La mine nu merge și basta, efectiv nici nu-mi mai trece prin cap să încerc.

Ce am învățat de mic? Atunci când mi se pare că am mare noroc, atunci când pare că m-a lovit bafta, când am mare bulan… urmează să-mi iau o țeapă mare cât Coloana Infinitului. Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație… chiar era combinație. Dar nu pentru mine… era pentru ăla de se pregătea să dispară cu banii mei”, a scris Cabral

ADVERTISEMENT

Tot mai mulți români cad plasă unor false oferte și își pierd banii

Cabral nu a fost singurul vizat de către infractori. În ultimul timp, , după ce au oferit detalii personale, precum cele din actul de identitate, pinul cardului sau legate de contul la bancă. Nici măcar autoritățile le-au putut ajuta.

Luna trecută, de exemplu, mai mulți români care au comandat mobilă de bucătărie . Asta după ce au și semnat un contract ce părea legal, cu o firmă care ar avea rețele extinse în mai multe orașe din țară și ar fi cunoscută.

ADVERTISEMENT

Mai mult, unii dintre reprezentanții firmei au venit și au luat măsurători din bucătăriile din casele oamenilor pentru a părea cât mai credibili. Totul a fost posibil în urma unei sugestii găsite pe facebook, iar odată accesată, o persoană era mințită că a fost înscrisă într-o tombolă, așa cum au povestit victimele la Acces Direct, scrie