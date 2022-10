Cabral reacționează după scandalul creat de Delia despre copii: ”E interesant să ne dăm cu părerea”

Continuă scandalul iscat de Delia, după ce artista a explicat în mediul online că nu-și dorește copii deoarece nu vrea să aibă o viață complicată și pentru că suntem prea mulți oameni pe Planetă. Cabral reacționează și el la afirmațiile Deliei.

Cabral îi ia apărarea Deliei în scandalul iscat de artistă despre copii

Cabral a subliniat că el este tată a trei copii, dar că nu procedează corect, deoarece fiecare își croiește un destin după bunul plac.

Prezentatorul de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” consideră că cei care o critică acum pe solistă nu fac decât să-și arate ”micimea”.

”D. nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am vreun drept, am cel mai mic drept să comentez alegerea Deliei?

Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia?

Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor… ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea”, a scris Cabral

Cabral i-a îndemnat pe oameni să respecte alegerile celorlalți și să evite bârfa, deoarece, așa cum a învățat el din familie, pierzi dintr-un timp în care l-ai putea folosi pentru tine și eviți să te concentrezi pe propriul obiectiv.

”Probabil e interesant să ne dăm cu părerea despre alegerile de viață ale altor suflete. Dar interesant nu e neapărat normal la cap, decent sau de bun simț.

Ar fi bine, mai ales pentru noi înșine, să ne judecăm unii pe ceilalți mai puțin… spre deloc. Și ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult. Să ne respectăm între noi și să ne respectăm alegerile.

Am învățat încă de mic, din familia mea de zdrăngăniți: cu cât pierzi mai mult timp bârfindu-i pe alții, cu atât mai puțin timp ai să te gândești la tine”, a mai scris Cabral.

De ce nu își dorește Delia copii. Afirmațiile care au stârnit revoltă

Delia a stârnit numeroase critici după ce Deși și-a mai justificat opțiunea și în diferite interviuri, de data aceasta cântăreața pare că a răbufnit.

Faimoasa interpretă a precizat că lumea actuală nu este una pe placul ei, încât să poată fi benefică pentru copilul său. Totodată, este de părere că sunt, deja, prea mulți oameni pe Pământ și nu își dorește să aibă complicații. Cântăreața a subliniat că vrea să aibă o viață în care poate face orice, oricând, fără obligații.

”De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți.

Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. Nu stau eu bine fără stres și fără obligații? De ce să fac? Încă unul? Nu, frate.

Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a spus Delia într-un clip video de pe Tik-Tok.