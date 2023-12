Calificarea la Euro 2024, o normalitate pentru Arlauskis: „Acolo e locul României!”. Caracterizarea lui „Iedi” Iordănescu

Într-un dialog cu Cristi Coste, în direct și exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Arlauskis a anunțat că românii nu trebuie să facă prea mare caz pentru calificarea la Euro 2024. Motivul? Țara noastră ar trebui să fie mereu acolo, deci nu e o performanță deosebită să califici România la Euro, cum ar fi de exemplu în cazul Lituaniei.

Calificarea la Euro 2024, o normalitate pentru Arlauskis

”Ai lucrat și cu Edi Iordănescu la CFR Cluj. A calificat naționala la Euro? Cum ți se pare rezultatul și performanță?”, a întrebat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”România s-a calificat pentru că acolo îi e locul, dacă s-ar fi calificat Lituania era performanță, că n-au fost niciodată la turneu final.

ADVERTISEMENT

Pentru România e ceva normal, la cum cunosc eu fotbalul din România, mi se pare că acolo îi e locul României. Dacă dăm timpul înapoi era normalitate înainte. E ok, se mai întâmplă în sport. Da, asta ar fi (n.r. performanța de a ieși din grupe la Euro 2024). Locul României e acolo, la turneul final.

Bravo lui. Edi? Iedi cum zic eu? Foarte profesionist, dedicat fotbalului 100%. Îmi plăcea foarte mult de el, cu nebuniile lui, are și el nebuniile lui. Pe mine nu mă întrece nimeni la nebunii, poate Gigi Becali. El e amuzant, eu sunt mai serios”, a transmis Arlauskis.

ADVERTISEMENT

Desigur, , patronul celor de la FCSB. ”Gigi e campion, dar nu la fotbal. Eu nu vreau să jignesc pe Gigi, am înțeles că trebuie să, nu știu unde să-l caut pe Gigi, la palat sau la biserică?”, s-a amuzat Giedrius Arlauskis.

Arlauskis și-a adus aminte cu plăcere de vremurile când era fotbalist, pentru că acum a decis să se retragă, pentru că nu mai simte nicio motivație să joace fotbal. Asta, în ciuda faptului că are doar 36 de ani, o vârstă care i-ar permite să mai bifeze cel puțin 2 sezoane la o echipă din SuperLiga, de exemplu. Cu toate acestea, portarul lituanian nu vrea să mai audă de fotbal.

ADVERTISEMENT

, am luat decizia când eram la Craiova. Aveam niște probleme de sănătate și acum am rămas la umăr, la picioare, sunt avariat. După 18 ani de carieră de profesionist m-am avariat ca lumea. Eram la Craiova, nu știu exact meciul, eram în timpul meciului și echipa noastră era în atac, stăteam așa și mi-a venit în cap, ce mai caut eu aici. Am simțit că nu mai am nicio plăcere”, a explicat Arlauskis, în direct și exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Arlauskis îl caracterizează pe Edi Iordănescu