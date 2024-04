Camora a răbufnit după Farul – CFR 5-1: „Ne facem de rușine!”. Manea își anunță plecarea de la Cluj: „Avem nevoie de un antrenor ca lumea”

CFR Cluj a suferit o înfrângere dureroasă pe terenul . Echipa finanțată de Neluțu Varga a înregistrat al doilea eșec consecutiv și a coborât până pe locul 4 în clasament. Lupta pentru cupele europene .

Camora a răbufnit după Farul – CFR 5-1: „Ne facem de rușine. Degeaba patronul face eforturi”

Mario Camora a avut un discurs vehement la finalul meciului de la Ovidiu. Căpitanul din Gruia susține că dacă Otele ar fi reușit să fructifice ocaziile, altfel ar fi decurs jocul. „Veteranul” este convins că echipa sa a avut o prestație foarte modestă.

ADVERTISEMENT

„Ne facem cu toții de rușine. Nu merităm să purtăm acest tricou. Nu ne trezim! Degeaba face patronul eforturi. Astăzi nu am intrat bine în meci, în nicio repriză. După ce au ratat câteva ocazii, am avut și noi șansa noastră prin Otele.

Putea fi alt meci. E greu dacă nu o bagi în poartă. Orice atac al lor era un pericol. Nu se poate așa ceva! Nu merităm niciunul să purtăm acest tricou. Să ne fie rușine, ar trebui să nu mai ieșim din case”, a fost discursul vehement al lui Camora.

ADVERTISEMENT

Camora a anunțat venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „Din vară va fi aici”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Totuși, „Bursucul” întârzie să-și facă apariția în Gruia. Mario Camora a anunțat că antrenorul de 56 de ani va veni pe banca tehnică la finalul sezonului.

„Patronul a spus că a semnat, dar încă nu a venit la noi în vestiar. Din vară va fi aici. Nu vreau să vorbesc despre asta, mai avem câteva etape. Trebuie să ne trezim, mai avem un obiectiv.

ADVERTISEMENT

Dacă nu ne trezim, terminăm pe locul 6”, au fost cuvintele lui Mario Camora. CFR Cluj a obținut o singură victorie în ultimele 6 meciuri. Ardelenii au pierdut cu U Craiova (1-2), Corvinul (0-4), FCSB (0-1) și Farul (1-5).

De asemenea, echipa antrenată în prezent de Francisc Dican și Ovidiu Hoban a remizat cu Sepsi (1-1) și a câștigat cu Rapid (4-1). În următoarea etapă, CFR Cluj o înfruntă în deplasare pe Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Cristi Manea, discurs fără menajamente după Farul – CFR Cluj 5-1: „Trebuia să fim schimbați toți la pauză”

Cristi Manea a avut un discurs asemănător cu cel al lui Mario Camora. Internaționalul român a evoluat 77 de minute contra Farului, fiind înlocuit cu Vasile Mogoș. „N-avem nicio scuză, am fost penibili cu toții. Trebuie să facem ceva să ne trezim pentru că mergem la Craiova și va fi foarte greu. Trebuia să fim schimbați la pauză toți.

Am făcut cel mai slab meci al nostru, n-avem nicio scuză. Trebuie să ne trezim că e groasă. E dificil, dar ăsta e fotbalul. Te pedepsește. Am avut ocaziile noastre. Ne-am turnat plumb în ghete. Nu mai am cuvinte, sunt foarte supărat și pe mine, pe toată lumea. Ăsta e fotbalul. În loc să fie 1-1, au făcut 2-0. Meritam un egal cu FCSB.

„Îmi va expira contractul cu CFR Cluj. Voi pleca în mare parte”

Parcă nu mai avem noroc, nu suntem bine. Să nu mai îmbrăcăm tricourile astea (n.r. ce ar spune Dan Petrescu?). Avem nevoie de un antrenor ca lumea, să pună piciorul în prag. Să fie seriozitate mult mai mare.

Orice se poate întâmpla până la finalul acestui campionat. Toate echipele sunt echilibrate. Oricine poate bate pe oricine. Eu îmi fac treaba până la final. Îmi va expira contractul la finalul sezonului, n-am ajuns la nicio înțelegere. Cred că voi pleca în mare parte”, au fost cuvintele lui Cristi Manea.