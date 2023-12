Campion în MLS, Alex Mățan vrea la Euro: “Mă gândesc la națională!”

Meciul final al competiției a avut loc pe teren propriu, în Ohio, unde Columbus Crew a reușit să controleze jocul în fața a peste 20.000 de suporteri.

Mățan a revenit în România

“Știa toată lumea perioada mea. Nu a fost prea bună. Am revenit din iad și mă bucur. Sunt bine acum. Eu doar mă rugam să mă fac bine și cam atât. Domnul antrenor a vorbit cu mine, mi-a dat încredere.

ADVERTISEMENT

El știa ce jucător sunt. Degeaba te împinge familia de la spate, dacă omul care trebuie nu o face. Oamenii de acolo m-au primit extraordinar. În primul an am fost singur. Cel mai important lucru, cum am mai zis, e antrenorul.

Momentan mai am un an contract cu cei de la Columbus și vom vedea ce se va întâmpla. Nu pot să dau un răspuns acum. Nu văd dacă ar fi o problemă dacă aș rămâne acolo”, a declarat Alexandru Mățan.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mățan și-a adus contribuția la succesul echipei cu 2 goluri și 12 pase decisive în cele 37 de partide ale sezonului. Astfel, Mățan adaugă o pagină de aur în cariera sa și devine un nume respectat în rândul iubitorilor de fotbal din Statele Unite.

Campion în SUA, Mățan speră să fie convocat la națională

“Messi este idolul meu de când eram mic. Și să joci contra lui e la fel de bine. Am avut ultimul meci cu Inter Miami în campionatul regular, iar el a semnat după. Da, patronii chiar vor să aducă jucători români. Enes Sali merge pe mâini bune.

ADVERTISEMENT

Campionatul e într-o continuă creștere. Va crește de la an la an. Investesc mult în infrastructură. E foarte fizic și tehnic. MLS e o rampă de lansare pentru Europa. Cu ritmul mi-a fost cel mai greu să mă acomodez. Am primit multe mesaje după ce am câștigat titlul, dar nu prea multe de la oameni din fotbal

Iți dai seama că mă gândesc la echipa națională. Orice jucător ar fi mândru să-și reprezinte țara. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre echipa națională. Vreau să-i felicit pe cei de la națională pentru parcursul avut. Apropiații au fost mereu alături de mine și au crezut în mine”, a completat Alexandru Mățan.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mățan speră acum să facă parte din lotul României pentru Euro 2024. Nu va fi ușor, însă, pentru jucătorul de 24 de ani.