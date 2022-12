Canada – Maroc, de la ora 17:00 în Grupa F la Campionatul Mondial 2022. Unii pentru palmares, alţii pentru locul 1. Echipele de start

Meciul Canada – Maroc are loc joi, 1 decembrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 3-a din Grupa F la turneul final al CM din Qatar. După primele două partide, Maroc are patru puncte, iar Canada zero, nord-americanii fiind practic eliminaţi din competiţie.

Canada – Maroc, în etapa 3 din Grupa F de la Campionatul Mondial 2022

Canada a jucat bine în primul meci, împotriva Belgiei, pe care a dominat-o net, a ratat şi un penalty, dar în final e deja eliminată, fără nici un punct. Maroc este în situaţie excepţională după 0-0 cu Croaţia şi 2-0 cu Belgia, cu patru puncte, pentru a doua oară, după 1986, în faza următoare la un turneu final de CM.

Unde se joacă meciul dintre Canada şi Maroc

Întâlnirea Canada – Maroc se dispută joi, 1 decembrie, de la ora 17:00, pe stadionul “Al Thumama” din Doha, al doilea stadion din capitala Qatarului, după “Al Khalifa International”, în etapa a 3-a din Grupa F la turneul final al Campionatului Mondial 2022. Cu siguranţă va fi o atmosferă deosebită, cu fanii canadieni aflaţi la ultimul meci şi cu cei marocani fierbând de nerăbdare să aplaude calificarea favoriţilor.

Acesta este meciul cu numărul şase care se joacă pe stadionul “Al Thumama”, după Senegal – Olanda 0-2, Spania – Costa Rica 7-0, scorul turneului, Qatar – Senegal 1-3, surpriza Belgia – Maroc 0-2 şi Iran – SUA 0-1. În afară de acest meci, aici va mai avea loc o optime și un sfert de finală.

Cine transmite la TV partida

Partida Canada – Maroc se joacă joi, 1 decembrie, de la ora 17:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

O nouă zi călduroasă la Doha va fi şi joi, 1 decembrie, când în multe locuri din Europa şi din America de Nord iarna îşi intră calendaristic în drepturi. Temperatura maximă a zilei va fi una decentă, de 28 de grade, pe stadion existând condiţii dacă este prea cald de răcire a temperaturii până la 20 de grade.

Tot ce trebuie să știi despre Canada – Maroc, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Probabil că foarte multe pariuri vor merge în direcţia victoriei Marocului, Canada fiind deja eliminată şi putând să intre pe teren fără motivaţie. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Canada şi Maroc.

Nu sunt absenţi în meciul Canada – Maroc

Selecționerul Marocului nu are absențe la acest meci, dar nu poate odihni nici un fotbalist care a evoluat până acum deoarece echipa sa nu este încă sută la sută calificată şi mai contează şi de pe ce poziţie va termina grupa, pentru un adversar mai abordabil în optimi din grupa E.

Pentru Canada este momentul de adio de la turneul final. Toate speranțele puse la începutul competiției, de a conta în lupta pentru primele două locuri au fost năruite de cele două eşecuri,

Brazilianul Raphael Claus, la al doilea meci la turneul final

Arbitrul brazilian Raphael Claus va conduce meciul Canada – Maroc din Grupa F. Sud-americanul a mai condus la acest Mondial partida Anglia – Iran 6-2, în prima etapă din grupa B, meciul cu cele mai multe goluri marcate până acum la turneul final din Qatar.

Selecționerul Canadei, John Herdman speră ca echipa sa, chiar dacă e eliminată, să facă istorie în ultimul meci din Qatar 2022. ”Frunzele de arțar” încă urmăresc prima lor victorie la o fază finală de CM și riscă să repete singura lor apariție la turneu, în Mexic 1986, și să plece acasă fără victorie. Pe de altă parte, canadienii au reușit măcar în a cincea încercare să înscrie primul lor gol la Cupa Mondială, în înfrângerea 4-1 cu Croația, când au deschis scorul prin Alphonso Davies.

Cote la pariuri

Canada este la reprezentaţia de adio şi casele de pariuri merg pe mâna celor care nu numai că pot merge mai departe, dar pot chiar termina pe locul 1, adică a marocanilor. Cota lor la victorie este 1,85 faţă de 4,50 pe care l-au primit nord-americanii. Şansă dublă X2 are cotă 1,22, iar şansă dublă 1X cotă 2,00. Gol marcat de Maroc are cotă 1,25, iar un gol Canada cotă 1,65.

Există un singur meci între cele două echipe, dar nicidecum oficial. În 2016 a avut loc o partidă amicală cu africanii gazdă şi jucătorii de pe continentul negru s-au impus atunci de o manieră categorică, scor 4-0, două goluri fiind ale vedetei Ziyech.