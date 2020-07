Când i s-a pus porecla „SMURD” lui Gigi Mulțescu. Bătuse pe Dinamo chiar în „Ștefan cel Mare”. N-a fost singura dată… Exclusiv

Gigi Mulțescu a preluat pe Dinamo în cel mai greu moment al existenței clubului din Șoseaua „Ștefan cel Mare”, cu 7 meciuri înainte de finalul unui sezon care poate aduce o premieră nedorită în istoria de 72 de ani a „roș-albilor”, retrogradarea în Liga a II-a.

Antrenorul de 68 de ani s-a întors pe banca tehnică pe care a mai stat de 3 ori, în iulie 1990 – iunie 1991, martie – aprilie 2008 și iunie – septembrie 2013.

Cunoscut drept un antrenor dificil pentru patroni pentru că nu se lasă călcat pe bombeu și își susține independența totală a deciziilor cu riscul demiterii, Gigi Mulțescu este „aureolat” cu porecla „SMURD” pentru capacitatea sa de a resuscita echipe aflate în „moarte clinică”. Cum este și Dinamo acum.

FANATIK l-a contactat pe Gigi Mulțescu pentru a afla „de la sursă” de unde i se trage porecla „SMURD” și tehnicianul dinamovist a părut derutat în primul moment…

„Nici nu mai știu exact de când mi se tot spune așa… Cred că din 2012, când am luat Petrolul de pe penultimul loc… nu se prea înghesuia nimeni să preia echipa… și eu am avut curajul și am reușit să o salvez. Cred că un ziarist din Ploiești… Dima… Dina… mi-a zis prima oară «SMURD»”