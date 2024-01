Când începe, de fapt, noul an chinezesc. Cele trei lucruri pe care le aduce Dragonul de Lemn

Noul an chinezesc este așteptat de fiecare dată cu sufletul la gură. Din punct de vedere astrologic, în filozofia asiatică, fiecare an care începe undeva în luna ianuarie sau februarie este sub patronajul uneia din cele 12 semne plus elementul foc, apă, aer, lemn sau metal.

Când începe noul an chinezesc, al Dragonului de Lemn

Anul acesta vom fi sub imperiul . Trei lucruri vor fi fundamentale începând cu foarte puțin timp! Dragonul reprezintă unul din cele mai puternice semne ale zodiacului chinezesc, iar forța sa o vom simți tot anul.

Noul an chinezesc începe de data asta pe 10 februarie 2024, un pic mai târziu față de 2023, simbolizat de Iepurele de Apă. În 2025, noul an chinezesc se va sărbători pe 25 ianuarie (Anul Șarpelui de Lemn), în 2026 pe 17 februarie .

În 2027 debutează pe 6 februarie (Oaia de Foc), în 2028 pe 26 ianuarie (Maimuța de Metal). În 2029 va începe pe 13 februarie (Cocoșul de Pământ), iar în 2030 pe 3 februarie (Câinele de Metal).

Muncă sub și mai mare presiune, posibilitate de creștere financiară și intensificarea fenomenelor naturale neplăcute

Ce ne aduce, însă, anul acesta, având în vedere că până în 2030 mai avem mult de trăit? Ei bine, se va pune accentul pe situațiile la limită, decizii pe nepusă masă, sentimente, trăiri specifice celor reprezentate de

Noul an chinezesc va fi marcat de muncă, o muncă neîntreruptă. Vor fi puse la colț toate activitățile mai puțin legale sau morale. Se spune că persoanele născute sub acest semn zodiacal țin foarte mult la principiile lor. De asemenea, au o anduranță deosebită la stres și la sarcini grele.

Este anul în care cei care vor să ajungă pe scurtături în locuri sus-puse vor avea parte de multe piedici. De asemenea, este un an excelent din punct de vedere financiar. Evident, condiția este să știm foarte bine în ce investim. Cei care demarează o afacere în acest an și se țin de ea, vor culege profituri substanțiale chiar în primele luni.

Este, totodată, anul în care natura poate fi pusă la grea încercare. Lemnul este unul din simbolurile naturii și, potrivit horoscopului asiatic, în noul an chinezesc s-ar putea să avem parte de elemente care să miște destul de serios planeta. Conform previziunilor, mișcările de pământ (seismele) reprezintă pericolul major al anului.