Când începe Postul Crăciunului 2023. Cât durează, de fapt, conform calendarului ortodox

Când începe postul Crăciunului 2023. Cât durează acesta conform datelor din calendarul ortodox și ce trebuie să mai știe credincioșii referitor la acesta.

Când începe Postul Crăciunului 2023

Postul Crăciunului are în fiecare an o dată fixă. Astfel, și în 2023 acesta începe pe data de 14 noiembrie, când credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Grigore Palama. Ultima zi de post este ajunul Crăciunului, adică pe 24 decembrie. Ea va pica în acest an într-o zi de duminică.

ADVERTISEMENT

durează așadar 40 de zile fiind o trimitere la faptul că și Mântuitorul însuși săvârșește un post de 40 de zile în pustietate după ce este botezat.

De asemenea, cifra de 40 de zile de post este reprezentativă și pentru că amintește de postul profetului Moise pe Muntele Sinai.

ADVERTISEMENT

Data de începere a postului Crăciunului corespunde cu sărbătoarea Lăsării Secului sau Lăsatului Secului (denumit și “Lăsatul de brânză”). Aceasta are loc cu 40 de zile înainte de Crăciun.

Această zi marchează trecerea de la o perioadă în care se consumă alimente mai bogate, inclusiv cele de origine animală, la o perioadă de post și pregătire spirituală înaintea Nașterii Domnului.

ADVERTISEMENT

Acesta reprezintă ultima zi în care credincioșii se pot bucura de consumul de carne și alte produse de origine animală înaintea începerii postului.

Când s-a stabilit ca postul Cărciunului să fie 40 de zile

În calendarul ortodox, are loc în ziua de 14 noiembrie.

ADVERTISEMENT

În această zi, credincioșii se abțin de la alimente de origine animală și încep să adopte o dietă mai restrictivă pentru perioada postului care urmează.

Durata de 40 de zile a postului Crăciunului a fost stabilită acum mult timp. Mai precis, ea a fost decisă la Sinodul din Constantinopol din anul 1166.

Totul a fost pentru că oamenii țineau post, dar nu la fel și s-a dorit o uniformizarea acestuia pentru toți credincioșii.

Tot atunci s-au stabilit și regulile care trebuie respectate în post. Acest lucru s-a întâmplat având în vedere că unii erau foarte aspri și țineau mult post negru. Alții țineau doar șapte zile de post și se bucurau și de alimente care ar fi considerate acum interzise.