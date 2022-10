Când va fi încoronat Regele Charles al III-lea. Palatul Buckingham a anunțat data oficială

Palatul Buckingham a anunțat marți când va fi încoronat Regele Charles al III-lea. Ceremonia va avea loc în luna mai a anului viitor.

Potrivit anunțului transmis de Palatul Buckingham, încoronarea Regelui Charles va avea loc sâmbătă, 6 mai 2023, La Westminster Abbey.

Suveranul va fi încoronat alături de soția sa, , mai precizează anunțul. Ceremonia va fi condusă de către arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane.

“Încoronarea va reflecta rolul monarhului în ziua de azi şi va privi spre viitor, trăgându-şi în acelaşi timp rădăcinile din lunga tradiţie şi din fastul monarhiei.”, se mai arată .

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.

— The Royal Family (@RoyalFamily)