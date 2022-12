Când vor fi anunțați concurenții oficiali de la Survivor România 2023. PRO TV pregătește un show special!

Începe numărătoarea inversă pentru noul sezon Survivor România, care va debuta pe micile ecrane la începutul anului 2023! PRO TV face un anunț important pentru telespectatorii celui mai urmărit reality-show din România!

Cei 12 Faimoși de la Survivor România 2023, anunțați pe 15 decembrie, pe platforma VOYO

Formatul care scoate faimoșii și războinicii din zona de confort și îi pune în cele mai dificile situații, departe de țară, în mijlocul sălbăticiei!

Survivor e tot mai aproape de fluierul de start și, în doar câteva zile, va fi publicată lista oficială a concurenților din cel de-al patrulea sezon.

Cele 12 celebrități de la Survivor 2023 vor fi anunțate, așadar, pe 15 decembrie, de la ora 21:00, live pe platforma VOYO. Abonații vor avea ocazia să urmărească un show inedit, în direct, avându-l ca amfitrion pe celebrul domn Dan Pavel.

„12 membri are Tribul Faimoși la startul celui mai puternic epic reality game show. Aptitudini și motivații croite pe măsura show-ului vor demonstra și celebritățile care au acceptat provocarea Survivor România pentru sezonul următor. Veți face cunoștință cu cele 6 fete și 6 băieți, pe VOYO, joi 15 decembrie”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii speciale în care vom afla cine participă în concursul de la PRO TV.

Andreea Moromete, prima războinică

Primul nume comunicat oficial din competiție este cel al Andreei Moromete, tânără care a trecut de preselecțiile în direct realizate în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde publicul a avut oportunitatea de a alege primul războinic.

Tânăra a ajuns în finala de la Măruță împreună cu Brumis, chiar de Sfântul Andrei, însă publicul a decis s-o trimită pe ea în Republica Dominicană.

„Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie. Ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete”, a anunțat Cătălin Măruță la PRO TV.

„Știu cât de muncitoare sunt”

„Tot ce am obținut în viața asta a fost prin foarte multă muncă și de asta vă garantez că dacă mă veți alege pe mine, voi da tot ce am mai bun. Eu mă voi pregăti și voi face performanță și pe traseu.

Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc. Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere, nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo, pot să rezist oriunde”, a fost mesajul cu care Andreea Moromete

Survivor România este cel mai urmărit reality-show din România. Primele două sezoane au fost difuzate de Kanal D, câștigate de Elena Ionescu și Zannidache.

Al treilea sezon, mutat la PRO TV, a fost adjudecat de care a făcut parte din echipa Războinicilor. Delea a devenit, astfel, primul concurent al taberei albastre care a câștigat show-ul de supraviețuire.