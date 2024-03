Candidatul AUR la Capitală, Mihai Enache, spune cu ce scor se va câștiga Primăria Generală. „Vor fi rezultate strânse”

Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Generală, a declarat, marți, că se va câștiga cu un scor de 25% și că vor fi rezultate strânse pentru toți candidații din București.

„Obiectivul este de a câștiga”

Mihai Enache, candidatul AUR la bătălia pentru Primăria Capitalei a declarat că, în opinia sa, anul acesta la aceste alegeri se va câștiga cu un scor mic, de 25% și vor fi rezultate strânse pentru candidații principalelor formațiuni politice.

„Obiectivul este de a câştiga. Părerea mea este că Primăria Generală în acest an se va câştiga cu un scor mic, cu 25%, pentru că vor fi rezultate strânse între toţi candidaţii de la principalele partide, poate între cei patru care s-au anunţat deja”, a declarat Mihai Enache pentru .

„Eu am un deficit de notorietate”

Pe de altă parte, candidatul AUR a admis că nu are notorietatea altor contracandidați dar că a lui va crește, în timp ce notorietarea celorlalți candidați a atins deja maximum. Enache a spus că toți candidații la primărie au șanse să câștige, „inclusiv el”.

„Eu am un deficit de notorietate, însă partea bună este că odată cu creşterea notorietăţii, eu am de unde să cresc, spre deosebire de alţi contracandidaţi, care au deja probabil un grad maxim de notorietate. Toţi candidaţii care sunt astăzi lansaţi consider eu că au şanse să câştige, inclusiv eu, inclusiv primarul general în funcţie, inclusiv domnul Piedone, inclusiv domnul Cîrstoiu.

Eu cred că scorurile se vor strânge. Pe măsură ce eu îmi voi creşte notorietatea, vom începe campania. Sunt două candidaturi care vor creşte în această intenţie de vot, a mea şi a domnului Cîrstoiu. Asta înseamnă că cei cotaţi astăzi cu scoruri mai mari vor mai scădea şi astfel scorurile se vor apropia”, a spus candidatul AUR.

„Când vor afla de mine, poate vor vota cu mine”

Mihai Enache a estimat că mai multe voturi va primi de la cei indeciși, „pe măsură ce oamenii îl vor cunoaște”. „De la oamenii care nu mă cunosc și care vor vedea că au în fața lor un om profesionist, venit din administrație, cu rezultate palpabile. Poate sunt persoane care azi spun că îl votează pe Nicușor Dan, dar când vor afla de mine, poate vor vota cu mine”. „Sunt convins că pe măsură ce oamenii mă vor cunoaște, vor veni către mine cu un vot de încredere”, a spus candidatul AUR.

Mihai Enache a susținut că ar putea fi un număr mare de voturi anulate, pentru că alegătorii vor fi încurcați de din 9 iunie, locale și .

„O să vedem cât de mult va afecta această comasare prezenţa la vot, o să vedem, se vor primi câte cinci buletine de vot, cinci buletine diferite, poate vom avea un grad ridicat de voturi anulate din cauză că lumea, după ce a ştampilat în cabină, încurcă practic urnele de vot”, a spus candidatul AUR.