Alegeri europarlamentare 2024. MAE anunță cum vor vota românii din diaspora

MAE a publicat, marți, mai multe informații pentru românii din diaspora cu privire la votul din 9 iunie la alegerile europarlamentare. La alegerile din 9 iunie 2024 vor fi aleși cei 33 de reprezentanți ai României în Parlamentul European. Mandatul eurodeputaților este de 5 ani.

Cine poate vota la secțiile de străinătate

În cadrul care prezintă o serie de întrebări frecvente legate de votul românilor din diaspora, MAE precizează că la secțiile de votare organizate în se poate vota numai pentru alegerea membrilor din în Parlamentul European, nu și pentru alegerile locale din țara noastră, comasate cu cele europarlamentare.

Poate vota „orice cetățean român aflat în străinătate, care are domiciliul sau reședința în străinătate sau care se află ocazional în străinătate, are vârsta de 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească definitivă și care nu s-a înscris în listele electorale ale unui stat membru UE, altul decât România, poate vota la secțiile de votare din străinătate”.

Pentru cei înscriși pe listele electorale ale unei alte țări membră UE, aceștia pot vota la europarlamentare numai după dau o declarație în care să precizeze că „nu și-au exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru în ale cărui liste electorale sunt înscriși”

Actele necesare

Potrivit MAE, actele necesare pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: „Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie/ cartea electronică de identitate/ buletinul de identitate paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic/ paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic/ paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar / paşaportul simplu electronic/ în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar”.

Nu se poate vota prin corespondență

Cei care sunt turiști în străinătate în ziua scrutinului pot să-și exercite dreptul la vot prezentând un document de identitate valabil,emis de autoritățile române, și pot vota la orice secție de votare organizată în străinătate.

Potrivit documentului MAE, nu se poate vota prin corespondență la alegerile europarlamentare. Votul începe la ora locală 7.00 și se închide după ora locală 22.00.

Documentul precizează și că lista secțiilor de votare din străinătate va fi publicată la 10 mai (cel târziu) și va putea fi accesată pe pagina MAE și pe cea a misiunii diplomatice din țara unde se află cetățenii români.