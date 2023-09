Candidatul PNL la alegerile prezidențiale 2024 va fi Nicolae Ciucă? Stolojan: “Deocamdată nu avem altul. Nu e carismatic”

Stolojan, întrebat fiind dacă președintele PNL, Nicolae Ciucă este candidatul potrivit la alegerile prezidențiale din 2024, a spus că pur și simplu partidul nu are alt candidat. Totuși, fostul lider liberal a găsit îi câteva atuuri ale fostului premier. Surprinzătoare însă a fost poziția lui Stolojan cu privire la Nicușor Dan.

Despre Nicolae Ciucă, candidatul PNL la prezidențiale

Fostul lider PNL și premier al României, Teodor Stolojan a spus că Nicolae Ciucă este candidatul potrivit al liberalilor pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, asta pentru că “deocamdată nu avem altul”. Acesta nu pare cel mai solid argument pozitiv, iar Stolojan recunoaște că Nicolae Ciucă este lipsit de carismă.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, fostul lider al partidului spune despre Ciucă, în prezent președinte al senatului, că are totuși o serie de atuuri în fața electoratului. „Este un om care are o integritate clară, are un caracter clar, are nişte realizări foarte clare”, a mai spus Teodor Stolojan, fără a aminti de , principalul scandal de integritate ce i-a afectat imaginea lui Nicolae Ciucă.

În ceea ce privește strategia actuală a partidului, Stolojan s-a declarat împotriva ieșirii de la guvernare, alternativă susținută de fostul premier Florin Cîțu. “Nu. Sub nicio formă, ar fi ceva greu de explicat populaţiei vizavi de responsabilitatea care o ai în această perioadă. Cu fiecare zi care trece şi nu luăm aceste măsuri situaţia devine mai critică”, a mai declarat Stolojan la Digi24.

ADVERTISEMENT

Poziție surprinzătoare cu privire la Nicușor Dan

Mult mai surprinzătoare a fost însă poziția lui Teodor Stolojan față de actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, cel care are sprijinul partidelor de opoziție, USR, PMP și FD în viitoarele alegeri. Stolojan a susținut că le face în oraș și a precizat că strategia de a-l critica pe acesta este una greșită. Acesta a spus că PNL-ul ar trebui să-l susțină din nou la Nicușor Dan.

“Vă spun punctul meu de vedere: cred că PNL îl evaluează greşit pe Nicuşor, pe primarul general. Eu cred că cei care trăiesc în Bucureşti văd deja că lucrurile se schimbă. E foarte greu să înlocuieşti toate ţevile de termoficare din Bucureşti, dar se lucrează.

ADVERTISEMENT

Deocamdată reţin că există voci chiar exprimate în organismele de conducere care îl critică foarte mult pe Nicuşor, primarul general, şi eu cred că sunt nişte exagerări. Din punctul meu de vedere, PNL-ul nu ar trebui să renunţe la asociere”, a mai declarat Teodor Stolojan.

În ceea ce privește strategia PNL pentru Primăria Capitalei, în luna martie a acestui an, președintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, se declara sceptic cu privire la susținerea lui Nicușor, susținând că acesta din urmă nu a livrat bucureștenilor.

“Eu sunt sceptic, cu tot respectul pentru domnul Nicuşor Dan. Îl ştiu de mulţi ani de zile, cred că are bune intenţii, dar, până acum, nu cred că a livrat pentru Bucureşti, cel puţin la nivelul aşteptărilor bucureştenilor. Vom vedea ce va fi peste patru, cinci luni, vom face o analiză atentă şi cred că şi Partidul Naţional liberal este dator electoratului său să vină cu o viziune proprie”, declara Burduja, care la acea dată spunea că PNL va veni cu propriul său candidat și nu cu un candidat comun alături de PSD.