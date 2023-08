Cântăreața care își datorează cariera Ginei Pistol: ”Mi-a fost alături în momente grele”

Iulia Dumitrache de la Vocea României ne povestește ce a făcut Gina Pistol pentru ea și cum i-a fost alături la greu. De asemenea, aflăm de la frumoasă cântăreața ce fel de om este, în particular, Loredana.

Iulia Dumitrache face dezvăluiri despre viață și carieră

Iulia Dumitrache, frumoasa participantă la Vocea României recunoaște astăzi ce nu i-a plăcut la acel concurs. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, aflăm ce o leagă de Gina Pistol, cât de multe a învățat de la Loredana și cât de important este să fii frumoasă dacă urci pe scenă.

De prima iubire a rămas legată și astăzi, pentru că lucrează împreună iar la școală Iulia mărturisește că a fost un copil rebel. Cunoscuta cântăreață recunoaște că face curat prin casă pentru a se relaxa, aflăm de ce s-a apucat de cântat manele și cum a fost ‘blamată’ de unii colegi de breaslă pentru această alegere.

Iulia Dumitrache: “Maneaua este genul muzical care pe mine mă reprezintă”

Ce a înseamnat, pentru tine, Vocea României?

-Pentru mine Vocea României înseamnă rampa de lansare în industria muzicală. Vocea României m-a ajutat să pot să fiu văzută de oameni, să pot să arăt ceea ce eu îmi doresc să fac. M-a ajutat să încep o carieră în muzică alături de trupa mea. Faptul că am participat și m-au văzut mulți oameni mi-a fost mult mai simplu să încep să cânt în cluburi sau la evenimente.

“Nu mi-a plăcut accentul care se punea pe poveștile triste din viața personală a fiecăruia”

Ce ți-a plăcut și ce nu la acest concurs?

-Mi-a plăcut că a fost o experiență total diferită față de concursurile la care eu mai participasem înainte. Faptul că am putut să cunosc oameni noi, să leg colaborări, și că am putut lega prietenii frumoase în timpul concursului. Nu mi-a plăcut accentul care se punea pe poveștile triste din viața personală a fiecăruia. Cu toții am avut sau avem probleme, însă nu mi se pare normal să le expunem și să profităm de ele la televizor. Consider că fiecare om are greutăți, iar la un show de genul acesta trebuie expusă partea frumoasă. Cred că trebuie să se pună accetul pe muzică în primul rând și nu pe viața personală.

“Gina mi-a fost alături în niște momente destul de grele din viața mea”

Ai venit împreună cu Gina Pistol la audiții. Sunteți prietene, vă susțineți una pe alt?

-Da, Gina m-a susținut și mi-a fost alături în niște momente destul de grele din viața mea. Îi sunt recunoscătoare că atunci când am avut nevoie de ajutor mi-a fost alături. Este reciproc pentru că și eu, la rândul meu, dacă are nevoie de ceva, sunt alături de ea să o ajut cum pot. O admir foarte mult pe și mă bucur din suflet pentru absolut orice realizare a ei.

Ai ales echipa Loredanei. De ce? Ce ai învățat de la profesoara ta?

-Loredana este unul dintre aartiștii mei preferați! O admir cum cântă, o admir pentru ceea ce este ca și artist. Am învățat să transmit ceea ce eu cânt, am învățat că de fiecare dată trebuie să fiu impecabilă în fața publicului.

“Loredana este un om foarte vesel”

Cum este Loredana, ca om? V-ați mai văzut după concurs?

– foarte vesel și care, dacă ai nevoie de un sfat, te ajută. Da, ne-am întâlnit și ne întâlnim la evenimente.

“Consider că m-a ajutat în carieră frumusețea”

Arăți foarte bine. Consideri că frumusețea a constituit un atu în cariera ta?

-Îți mulțumesc! Consider că degeaba ai talent dacă nu ai o imagine și nu ai grijă de ea. Un artist trebuie să fie un pachet complet. Nu merge doar să cânți bine și să nu te îngrijeșți absolut deloc. Eu nu sunt acel gen de artist. Pentru mine în primul rând, faptul că am grijă de mine, înseamnă că îmi respect publicul.

Faptul că nu apar într-o cămașă și o pereche de blugi la evenimente, înseamnă că îi respect pe acei oameni și în afara show-ului. Pentru acele persoane care m-au chemat, imaginea constituie un bonus, iar oamenii văd și apreciază atunci când un artist investește. Așa că da, consider că m-a ajutat în carieră frumusețea.

“Nu sunt adepta sălii, nu îmi place să merg”

Ce faci ca să-ți menții această frumusețe? Sală, ai renunțat la anumite alimente, ai grijă cât dormi?

-Încerc pe cât posibil să mănânc sănătos și să fac sport, însă acasă. Nu sunt adeptă sălii, nu îmi place să merg și nici nu îmi permite timpul de aceea prefer să fac asta acasă. Am grijă la alimentație, recent am început și tratamente corporale iar somnul cred că este cel mai important pentru o viață sănătoasă. Totuși, la mine e mai greu din cauza evenimentelor, însă recuperez când am ocazia.

Colaborarea cu Vali Vijelie, ceva inedit. Cum v-ați cunoscut și cum ați decis să faceți o piesă împreună?

-Ne-am cunoscut la emisiunea unde eu cânt. Dar cel mai bine ne-am cunoscut la studio-ul la care eu am fost pentru câteva piese. Inițial trebuia să facem o altă piesă împreună. Nici unul dintre noi nu eram convinși că trebuie să scoatem aceea piesă acum, iar a venit cu propunerea să facem o altă melodie de vară, și așa a apărut ‘A venit căldura afară’.

“Maneaua este genul muzical care pe mine mă reprezintă” recunoaște Iulia Dumitrache

Ai vreo problema cu ‘gura lumii’? Unii oameni te-au criticat că ai trecut la manele?

-Oamenii critică tot timpul, în special cei care nu au făcut ceva notabil cu viața lor. Pe mine nu mă deranjează criticile constructive, în schimb cele în care sunt jignită eu sau familia mea da, pe acelea nu le accept și iau atitudine. Am primit, bineînțeles, critici, mai ales de la colegi de breaslă. Dar acesta este genul muzical care pe mine mă reprezintă.

Pe mine mă face fericită să cânt piese de genul asta, să îi văd pe oameni că se distrează. Mă bucur că le place ceea ce fac iar rezultatul se vede pentru că, de 4 ani de când am pus la punct show-ul “Balkanic Show”, oamenii mă cheamă să cânt. Oamenii apreciază ceea ce eu fac atât la evenimente cât și în colajele postate pe youtube. Așa că nu mă deranjează gura lumii, fiecare este liber să spună ce vrea însă nu sub formă de jigniri. Este urât să jigneșți un om fără să știi de fapt cât efort face, câtă muncă depune sau suflet.

Cum a fost copilăria ta?

-La țară la bunici. A fost cea mai frumoasă copilărie și îmi doresc, dacă voi avea copii, să crească și ei la fel. O copilărie la bunici nu se compară cu o copilărie într-un apartament sau în fața blocului. La țară poți să faci absolut orice, bunicii te învață și munca de la câmp dar și cum să crești animale. Înveți cum să te bucuri de lucurile simple, am atâtea amintiri frumoase și le mulțumesc părinților și bunicilor mei că mi-au oferit o astfel de copilărie.

Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

-Clar fata bunicilor. Am fost și sunt o persoană destul de independentă, așa am fost crescută și educate. Pentru mine asta a fost foarte bine pentru că mi-a fost mult mai ușor să mă descurc în anumite situații. Am fost mai băiețoasă, deci aș putea spune că am fost fata tatei.

“Sunt genul de om care spune ceea ce gândește, deci am fost un copil rebel”

Cum a fost perioada liceului? Timidă, rebelă?

-Sunt genul de om care spune ceea ce gândește, deci am fost considerată un copil rebel. Eu am făcut liceul de muzică ‘Dinu Lipatti’ din București, este un liceu mai aparte la fel cum sunt toate liceele de muzică. Acolo făceam muzică, cântam, ne concentram foarte mult pe asta și nu prea aveam timp să facem alte lucruri. Liceul este perioada mea preferată comparativ cu facultatea, unde a fost extrem de greu.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da, însă era puțin mai greu pentru că nu prea aveam materii unde să copiem. La noi totul era legat de muzică deci la examene trebuia să cântăm.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-La 18 ani. A fost prima mea mare dragoste, în liceu, o relație care a durat 8 ani și, deși s-a terminat de ani buni, alături de acel iubit am pus bazele trupei. Am cântat împreună iar acum lucrăm împreună, este omul meu de încredere în tot ceea ce înseamnă proiectul Iulia Dumitrache.

“Am cerut fix suma de care aveam nevoie ca să-mi iau un telefon”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Primii mei bani i-am câștigat la vârsta de 14 ani. Am cântat de revelion la un restaurant din orașul meu natal, Pitești, și am cerut fix suma de care aveam nevoie ca să-mi iau un telefon.

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-Eu, de când mă știu, cânt. Am început în clasa întâi cursurile la vioară, iar mai apoi în clasa a 6-a am descoperit că îmi place și îmi doresc să cânt în față oamenilor cu vocea. A urmat un întreg drum plin de concursuri, spectacole, cursuri de canto. Dar tot acest drum m-a ajutat să pot să fac ceea ce eu îmi doresc, să pot să trăiesc din muzică. Asta mi-am dorit să fac de mică, părinții mei m-au susținut tot timpul, deși nici unul din ei nu a cântat.

Amintiri din concerte: “Înainte să încep să cânt m-am împiedicat și am căzut”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Și acum mai pățesc diverse lucruri. Ba mă împiedic, ba uit versuri. Cred că cel mai haios a fost la un festival unde era o treaptă pe scenă. La toate repetițiile am avut grijă în schimb, în concurs, am uitat de ea. Înainte să încep să cânt m-am împiedicat și am căzut, toată lumea râdea, și eu. A fost însă un lucru care mi-a purtat noroc, am luat trofeul.

Ai un stil de viață sănătos, dar îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Nu prea îmi place să gătesc… cel mai bun preparat pe care îl fac este omleta (râde). Încerc să am un stil de viață sănătos, însă nu sunt genul de om care să se abțină dacă are poftă de un preparat.

Ai o mâncare preferată?

-Mâncarea turcească! Este preferata mea și aș mânca absolut în fiecare zi.

“Rămâi cu un dor foarte mare, care nu poate să fie alinat cu nimic”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Când a murit tatăl meu, acum 4 ani. În momentul în care îți pierzi unul dintre părinți îți dai seama că nici o suferință nu de compară cu asta. Nici cea mai mare dezamăgire în dragoste sau pe plan profesional nu doare ca atunci când îți pierzi tatăl sau mama. Din păcate, rămâi cu un dor foarte mare, care nu poate să fie alinat cu nimic. Odată cu trecerea timpului este normal să mai uiți însă gândul meu, zi de zi, este la tatăl meu.

Nu pot să reproduc exact ce am simțit atunci. Cred că a fost un amestec de sentimente, tristețe, supărare cum se întâmplă de altfel în asemenea situații.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu. Au fost și sunt momente în care sunt mândră de toată munca depusă într-un proiect iar rezultatul final este ceea ce eu mi-am dorit.

“Îmi place foarte mult să fac curat, mă relaxează”

Cum te relaxezi?

-Mmm îmi place foarte mult să fac curat, mă relaxează. Știu, sună ciudat, însă îmi place ordinea nu dezordinea iar atunci când sunt mai liberă prefer să fac curat decât să stau să mă uit la un serial sau să mă relaxez.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Probabil că nu aș mai avea încredere în anumite persoane, aș fi mai rezervată. Aș încerca să mă bazez mai mult pe ceea ce eu pot face decât pe ceea ce oamenii promit că fac.

“Îmi doresc ca, peste mulți ani, să mă mut la Paris definitiv”

Care este destinația preferată de vacanță? Mai ții minte vreo întâmplare, mai mult sau mai puțin haioasă, dintr-o călătorie?

-Paris! Este orașul meu preferat, merg în fiecare an acolo. Și chiar îmi doresc ca, peste mulți ani, să mă mut acolo definitiv. Am avut întâmplări, am pierdut bagaje ( anul trecut nu mi-a ajuns bagajul acolo, a fost o întreagă tevatură până l-am recuperat). Am încurcat liniile de metrou pentru că, atunci când merg într-un oraș frumos, îmi place să vizitez. Ceva ieșit din comun n-am pățit dar nu este timpul pierdut. Nu se știe anul acesta ce se poate întâmpla.