Cântăreața de muzică populară Steliana Sima, infectată cu Covid-19. Îndrăgita artistă a trecut prin clipe grele

Steliana Sima trece prin momente grele. Interpreta de muzică populară a fost diagnosticată cu coronavirus, fiind la un pas să cheme salvarea din cauza problemelor de sănătate.

Steliana Sima, în vârstă de 55 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute cântărețe de muzică populară din industria muzicală românească, având o carieră lungă de zeci de ani.

Artista a mărturisit că a fost testată pozitiv cu Covid-19 și că suferă de simptome neplăcute, fanii ei îngrijorându-se pentru starea de sănătate a Stelianei Sima.

Cântăreața de muzică populară, Steliana Sima, a declarat, pentru Antena Stars, că a fost diagnosticată cu coronavirus și că se simte foarte rău. Interpreta a fost la un pas să cheme salvarea din cauza simptomelor sale.

”Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău, chiar eram la un pas de a chema salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea, ele mă omoară. Am reușit să o țin sub control, la 37,8. Tusea este cea care mă ucide. Am așa o senzație de a zace. Nu am avut vreo trei zile nici gust, nici miros. Acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce ”parșivuțul” ăsta de virus a cotit-o iar. În mod normal, după 5 zile ar fi trebuit să mă simt bine”, a spus artista.

Steliana Sima a povestit că a hotărât să facă testul după ce începuse să aibă mici simptome, de teamă să nu-i pună în pericol pe cei dragi. După ce a primit rezultatul pozitiv, au început să apară si simptomele îngrijorătoare.

”Nu am fost la spital. Din conștiință, am făcut un test, în sensul că începuse să mă mănânce puțin nasul, mă durea o ureche. Am zis așa că, dacă tot e trendul cu COVID-ul, să-mi facă un test că, dacă totuși o fi și mă gândeam că poate sunt asimptomatică. Mi-am făcut testul și am ieșit pozitiv.”, a mai spus vedeta.

În trecut, Steliana Sima s-a mai confruntat cu probleme de sănătate grave, ajungând de urgență pe masa de operație după ce nu a mai putut merge de durere. Medicii i-au tăiat o parte din osul de la picior și, din fericire, intervenția a decurs bine, iar artista și-a revenit complet.

”Datorită faptului că, mai ales noi femeile, stăm foarte mult pe tocuri… au fost ceva probleme, se ondulaseră degetele. Efectiv mă durea. Eu mergeam la evenimente, chiar şi la filmări, mă retrăgeam, mă descălţam ca să stau cât mai mult desculţă. A fost un chin. Cei care mă cunoşteau spuneau că se şi vedea. Chiar mă dureau!”, a povestit artista atunci.

