Cântăreaţa împuşcată în cap, sfaturi pentru Dana Roba după ce a fost mutilată de soţ: „O va face un om foarte puternic”

Maria Ghinea este cântăreaţa care în urmă cu 22 de ani trăia acelaşi şoc, aceeaşi traumă, aceeaşi disperare pe care şi Dana Roba le trăieşte în prezent. Bărbatul pe care îl iubea s-a transformat din soţ în propriul călău. A fost nevoie de o secundă ca să îi schimbe radical viaţa. Într-un moment de gelozie s-a năpustit asupra ei şi . I-a trebuit mult timp ca să îşi poată reveni atât fizic, cât şi emoţional. Iar episodul în care Dana Roba a fost şi ea, la rândul ei, mutilată de propriul soţ, nu poate decât să-i dea fiori şi să-i amintească clipele de groază prin care a trecut.

Ce îi transmite cântăreaţa împuşcată în cap de propriul soţ Danei Roba. Sfaturile care o vor ajuta pe make-up artistă să depăşească mai uşor trauma trăită

Maria Ghinea ştie exact prin ce trece Dana Roba după ce a fost mutilată de propriul soţ. Cântăreaţa împuşcată în cap a găsit puterea să lupte pentru viaţa ei, reuşind peste ani să te detaşeze, iar episodul crunt prin care a trecut să râmănă o amintire dureroasă şi atât.

Ce o sfătuieşte Maria Ghinea pe Dana Roba: „Poţi să ajungi din victimă în persoană vinovată”

Acelaşi lucru o sfătuieşte acum şi pe Dana Roba. „Are nevoie în primul rând să aibă încredere în ea. Este foarte adevărat că în momentul în care ţi se întâmplă o tragedie de acest gen, nu înţelegi nimic, ţi se pare că pământul s-a răsturnat cu tine. În primă fază eşti confuz, nu îţi dai seama unde ai greşit. Ţi se pare, la un moment dat că poţi să fii şi vinovat.

Oamenii îşi spun părerile, dar nimeni nu ştie ce este într-o familie, nimeni nu ştie ce este într-un cuplu, nimeni nu trăieşte cu tine. Eu acum pot vorbi cu dezinvoltură şi pot vorbi cu linişte în suflet despre ce mi s-a întâmplat. Sunt cumva eliberată, detaşată. Dar la un moment dat şi eu am fost pusă în situaţia de mă întreba dacă din vina mea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Poţi să ajungi din victimă în persoană vinovată, astfel încât nici tu să nu te mai recunoşti şi să te întrebi unde ai greşit. Cu timpul, lucrurile însă se vor aşeza.

Dar este foarte important să ai încredere în Bunul Dumnezeu şi în momentul în care realizezi că sufletul tău şi fiinţa ta nu au greşit, să fii conştient că lucrurile se lor aşeza, că viaţa merge înainte”, a spus cântăreaţa.

„Singurătatea şi liniştea cu sufletul o vor ajuta foarte mult”

Deşi Dana Roba face parte dintr-o familie numeroasă şi are persoane care să-i fie alături după externare, Maria Ghinea consideră că cel mai mult o pot ajuta în aceste momente singurătatea şi gândirea pozitivă. Ba mai mult, să vadă toată această experienţă nefericită ca pe o lecţie din care are cu siguranţă ceva de învăţat.

„Până la urmă suntem oameni, iar viaţa ne dă nişte lecţii la un moment dat. Asta înseamnă că trebuie să fim luptători şi trebuie să avem încredere în Bunul Dumnezeu că lucrurile vor merge către bine, chiar dacă în momentul de faţă este rău.

În primul rând, singurătatea şi liniştea cu sufletul o vor ajuta foarte mult. Eu cred că de o mie de ori îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi şi pentru fiecare răsărit de soare, pentru echilibrul pe care îl am acum. Şi ştiu sigur că toate vin de la Dumnezeu şi de la gândirea pozitivă. În momentul în care treci prin aşa ceva trebuie să ai un moment de pauză. Nu te poţi încărca cu presupunerile tuturor. Trebuie cumva să-ţi linişteşti sufletul şi să te linişteşti tu, ca şi fiinţă. Oamenii care o înconjoară cred că, cel mai bine ar fi să o lase să se liniştească şi apoi comunice despre acest subiect cu ea”, a mai spus Maria Ghinea.

„Eu aş sfătui-o pe Dana Roba să apeleze la ajutorul unui psiholog”

Cântăreaţa împuşcată în cap nu a apelat la ajutorul unui psiholog, după ce propriul soţ i-a devenit călău. Acum regretă acest lucru şi consideră că şi-ar fi revenit psihic mult mai repede dacă ar fi cerut ajutor.

„Eu am dus povara asta mult timp pentru că am fost încăpăţânată şi nu am mers la psiholog. Contează foarte mult să apelezi la ajutor profesionist. Eu aş sfătui-o pe Dana Roba să facă lucrul acesta. Eu am fost încăpăţânată şi am vrut să lupt de una singură cu tot ce mi s-a întâmplat în viaţă. Însă psihologul are un rol foarte important.

Un psiholog, educat fiind ştie să-ţi deschidă sufletul şi ştie să te facă să povesteşti cu dezinvoltură tot ceea ce păstrezi doar tu în suflet. Lucrurile acestea o vor ajuta tare mult”, e de părere Maria Ghinea.

Dana Roba, desfigurată după ce a fost lovită cu ciocanul în cap de propriul soţ. Ce o va ajuta să-şi accepte noua înfăţişare

Recent, Dana Roba a găsit puterea să vorbească despre clipele de groază prin care a trecut şi a recunoscut şocul pe care l-a trăit în . O imagine care şi pe cântăreaţa Maria Ghinea a urmărit-o întreaga viaţa.

„Este foarte greu să depăşeşti într-adevăr momentul acesta. Eu, când m-am văzut prima dată în oglindă, cu faţa tumefiată şi arătând ca un monstru, a fost un moment ce nu poate fi descris în cuvinte. Dar faţa, corpul unui om revine la forma iniţială.

Important este ca sufletul să fie bine şi sufletul să fie liniştit. Se va obişnui şi cu aspectul fizic. Eu m-am obişnuit de exemplu ca în partea dreapta să am o lipsă osoasă de opt centimetri sau pe căldurile acestea să nu mă simt tocmai bine.

Eu sunt fericită că sufletul îmi este liniştit acum, că liniştea pe care probabil o căutăm, acum o am. În rest, toate sunt trecătoare. Poate Dana nu mă înţelege acum fiind foarte proaspăt şocul şi tot ce i s-a întâmplat. Dar cu timpul, lucrurile astea o vor face un om foarte puternic. Va reuşi la un moment dat să pună o barieră în viaţa sa, să pună condiţii oamenilor ce vor intra în viaţa ei”, a mărturisit Maria Ghinea.

„În momentul în care ai copii trebuie să ai mare grijă. Copiii nu au dreptul să simtă o a doua traumă în viaţa lor”

Cât despre încrederea în bărbaţi pe viitor, şi acesta este un capitol la care Dana Roba va avea mult de lucrat. Nimeni nu ştie cu adevărat ce l-a făcut pe Daniel Balaciu să recurgă la acest gest, cu atât mai mult, cu cât cei doi păreau că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, în special pe reţelele de socializare.

Maria Ghinea nu a mai avut curajul de a se recăsători vreodată. O sfătuieşte însă pe Dana Roba să aibă mare grijă pe viitor, mai ales că la mijloc sunt două fetiţe nevinovate.

„Nu trebuie să condamnăm toţi bărbaţii din lumea asta. Sunt şi oameni buni, numai că eu nu am mai vrut să încerc. Era deja a doua oară când greşeam alegând greşit pe cineva. Pot spune că în politică şi la capitolul bărbaţi sunt repententă, plus că îmi este mai bine aşa cum sunt. Eu sunt fericită aşa. Oamenii cărora le cânt acoperă golul şi umple ceea ce jumătatea mea trebuia să îmi acorde.

E mai complicat în cazul Danei Roba. În momentul în care ai copii trebuie să fii foarte vigilent, să ai mare grijă. Copiii nu au dreptul să simtă o a doua traumă în viaţa lor. Nu toată lumea trebuie să facă cum am făcut eu, dar repet, când ai copii, trebuie să fii foarte atent în alegerile pe care le faci”, e de părere Maria Ghinea.

„De dragul fetelor şi pentru fete o să trăiască şi o să lupte în viaţă”

Important pentru Dana Roba, spune cântăreaţa, este acum să-şi canalizeze toată energia către fetiţele sale şi doar privindu-le pe ele va găsi puterea să lupte şi de ce nu, să ierte.

„În fetiţele sale va găsi cea mai mare forţă. Eu cred că dacă nu aveam băieţii, nu ştiu dacă aş fi putut să lupt. Nu îmi puteam închipui că pot fi un om atât de fericit alături de ei, acum. Fără un suport aşa cum au fost copiii pentru mine, clar nu poţi merge mai departe. Puterea îi va veni de la cele două fetiţe şi pentru ele, va merge mai departe. De dragul fetelor şi pentru fete o să trăiască şi o să lupte în viaţă.

Cert este că nu trebuie să condamni pe nimeni. Nu suntem atât de cunoscători de oameni încât să reuşim să atragem lângă noi persoana potrivită. Câteodată poţi să ai parte şi de un astfel de om lângă tine”.

„O va ajuta foarte mult să găsească puterea de a-l ierta”

“O va ajuta foarte mult să găsească puterea de a-l ierta. Eu, de fiecare dată când merg la o biserică sau mânăstire, nu uit niciodată să-i aprind fostului soţ o lumânare de bine, să fie sănătos, să aibă parte de o familie frumoasă şi de ce îşi doreşte el. Nu noi suntem cei care să condamnăm sau să judecăm pe cineva.

Bunul Dumnezeu nu lasă nimic neplătit, nici bun, nici rău. Când te aştepţi mai puţin, atunci primeşti exact ceea ce meriţi. Eu las totul în soarta şi în mâna Bunului Dumnezeu, că nu lasă nimic neplătit. Pentru că, legal vorbind pedeapsa a fost oricum mult prea mică. Pentru tentativă de omor calificat şi port ilegal de armă a primit doar cinci ani şi opt luni de închisoare”, a mărturisit Maria Ghinea.