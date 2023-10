Cântăreața Ruby, prinsă în războiul din Israel! Ce s-a întâmplat când a intrat în direct la Antena 3 CNN

Alte două artiste din România, Raluka și Ana Baniciu, se află în Israel. Cântărețele au scris pe conturile lor de Instagram la ce au fost martore în Tel Aviv. Au auzit mai multe bubuituri, timp de aproximativ trei ore și, la fel ca Ruby, și ele s-au panicat.

„Ne-am trezit cu sirenele peste tot și de 3 ore auzim bombe. Bubuie în aer din câteva minute în câteva minute. E foarte ciudată senzația. Doamne! E o energie foarte ciudată în Tel Aviv. Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă, sunt 3-4 oameni care merg și ei, probabil, spre case. Nu se mai aud bubuieli de aproape o oră. Deocamdată e liniște și pace. Să vedem ce se întâmplă de acum în colo. Să sperăm că totul va fi bine”, a scris Raluka pe Instagram.

„Nu știm dacă racheta sau bomba, ce a fost ea, a avut explozie în cer sau pe pământ. Aici nu se vede nimic că arde sau fum. Am crezut că la ei e o chestie care se întâmplă mai des, dar am aflat acum, în ultima oră, că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi în momentul ăsta”, a spus Ana Baniciu, prietentă cu Raluka.