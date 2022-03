Cântăreața Valentina Ionescu îşi creşte singură copilul, de 7 ani: ”Nu-mi mai plăteşte pensia alimentară, deşi are bani”

Cântăreața de muzică populară Valentina Ionescu își crește singură băiatul, de 7 ani, de când s-a despărțit de soțul ei, Bogdan Ionescu. Pandemia a afectat-o enorm, deoarece nu și-a mai putut desfășura activitatea, și are, și rate mari, la bancă. Aceasta susține că fostul ei soț, care deține două firme cu cifre de afaceri foarte mari, refuză să-i mai plătească băiatului, pensia alimentară.

Destăinuirile cântăreței Valentina Ionescu, la 7 ani de la despărţirea de soţul fugar

Valentina Ionescu a ajuns acum la concluzia că nu mai vrea să sufere după un bărbat. Cântăreața de muzică populară s-a despărțit de soțul ei, în urmă cu 7 ani, și tot de atunci, îl crește singură pe fiul lor, Sebastian, care a împlinit 19 ani în luna februarie.

”Eu nu am avut noroc în dragoste, așa că mă axez pe muncă și pe creșterea copilului. La început am fost traumatizată. Am divorțat în 2016, dar soțul meu a fugit de acasă în 2015. A fost greu să mă regăsesc. Nu aș mai suferi pentru un bărbat. Bogdan nu a fost un bărbat rău, el a devenit rău pe parcurs.

Eu nu mă mulțumesc cu puțin și, decât să fiu într-o relație nefericită, mai bine stau singură. Am cercul meu de oameni, mulți trăiesc în relații nefericite de 20 de ani. Și nu sunt singura care cunosc genul ăsta de oameni”, a declarat pentru FANATIK, cântăreața de muzică populară.

Fostul soț nu îi plătește Valentinei Ionescu pensie alimentară pentru fiul lor, deşi acesta ar avea două firme solide financiar

Fostul soț al cântăreței de muzică populară nu îi plătește pensia alimentară fiului lor de mai bine de un an de zile. Valentina Ionescu se plânge că și așa pensia pe care trebuie să i-o achite fostul soț băiatului lor este mult prea mică, valoarea ei fiind de 263 de lei. Iar fostul soț ar avea două firme cu profit mare, din spusele cântăreței de muzivă populară.

”Nu mi-a fost și nici acum nu îmi este ușor. Pandemia ne-a afectat foarte mult. Am rate mari la bancă și un fiu de crescut! Fostul soț nu mă mai ajută de un an de zile. Oricum, plătea o pensie alimentară mult prea mică, pentru fiul meu. Îi dădea 263 de lei, în condițiile în care are firme cu profit mare”, spune cântăreaţa.

Pandemia i-a afectat grav pe artişti: “Numai eu știu cum m-am descurcat”

Valentina Ionescu abia așteaptă să se întoarcă pe scenă și să cânte. Spune că pandemia ne-a afectat pe toți, iar artiștii nu au mai avut cum să își desfășoare activitatea ca înainte. Artista susține că izolarea ne-a schimbat foarte mult și nu într-un sens bun.

“Numai eu știu cum m-am descurcat. Se știe că artiștii nu au mai avut cum să își mai desfășoare activitatea. Abia aștept să cânt, măcar în weekend. De înregistrarea unui album nu se mai pune problema. Trebuie să fii tu singur sponsorul tău. Înainte de pandemie am plătit 2.000 de euro pentru 11 piese. Acum, prefer să cânt live, nu mai înregistrez nimic. Nu mai fac negative.

Izolarea, în pandemie, ne-a schimbat foarte mult. Și nu în bine! Noi ne-am trăit o parte din viață, fericiți, dar pe copiii noștri nu știu ce îi așteaptă. Mulți s-au însingurat, nu au mai avut contact cu alte persoane. Totul este online sau telefonic”, s-a destăinuit pentru FANATIK Valentina Ionescu.

În urmă cu un an și jumătate, . La momentul respectiv, aceasta s-a plâns că au fost lăsați baltă de fostul soț, dar și de apropiați.

Fiul artistei, Sebastian Ionescu, se pregătește de Bacalaureat

Sebastian, fiul cântăreței, va susține anul acesta examenul de Bacalaureat, dar și admiterea la facultate. ”Fiul meu va avea săptămâna aceasta simulări pentru Bacalaureat. Pandemia l-a învățat să facă sport în camera lui, acasă. Este un copil bun”, mai spune Valentina. În luna decembrie a anului trecut, acesta care a acuzat mai multe probleme de sănătate.