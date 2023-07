Care a fost primul loc de muncă a lui Cătălin Măruță: ”Nu am știut unde e facultatea în primul an”

Cătălin Măruță este astăzi unul dintre cei mai de succes prezentatori de televiziune. Ca să ajungă în acest punct, moderatorul în vârstă de 45 de ani a trecut prin dificultăți. Care a fost primul lui loc de muncă, atunci când a venit în Capitală, la facultate?

Cătălin Măruță a dezvăluit care a fost prima sa profesie

Cătălin Măruță a dezvăluit în aceste zile, în podcastul său, ”Acasă la Măruță”, care a fost primul lui serviciu. Se întâmpla pe vremea când era student și abia venise în București, la Facultatea de Drept, copil de judecător fiind. Părinții și-au dorit pentru el o carieră în avocatură, dar

În urmă cu peste două decenii, Cătălin Măruță sosea în Capitală, din Târgu Jiu, în speranța ca va reuși într-o zi să fie judecător, asemeni tatălui său. A fost admis la Facultatea de Drept, de la Universitatea Nicolae Titulescu, dar în primul an nu a reușit să meargă la cursuri, din cauza jobului, conform spuselor sale.

După ce s-a înscris la studii, Cătălin Măruță s-a văzut nevoit a se angaja pentru a se întreține. Locuia într-un cămin de nefamiliști și lucra câte 16 ore pe zi. A străbătut Capitala în lung și în lat cu metroul, pentru a-și duce treaba la bun sfârșit.

Cătălin Măruță: ”Am împărțit pliante. Am fost omul sandviș”

Cătălin Măruță împărțea pliante pe stradă prima oară când și-a găsit un loc de muncă. Era ”omul sandviș” și avea panouri cu numele unor politicieni, căci a prins un an electoral. După două săptămâni de lucrat, jurnalistul a reușit să-și cumpere o geacă.

”Când am venit în București prima dată, am împărțit pliante. Am fost omul sandviș. Aveam un panou mare pe față, am prins an electoral. Nu știam absolut deloc Bucureștiul. Cred că aveam pe față Dinu Patriciu și în spate Horia Rusu sau ceva de la Timișoara. (…) Am împărțit pliante și mi-am luat o geacă după primele două săptămâni. Nu am știut unde e facultatea în primul an. (…) Băgam de dimineața de la 6 până la 10 seara”, a declarat Cătălin Măruță

Cum a reușit Cătălin Măruță să facă jurnalism

Odată cu terminarea campaniei electorale, Cătălin Măruță a trebuit să-și caute un alt serviciu. Și-a găsit să lucreze ca DJ, iar din banii strânși pentru dedicații a mai reușit să supraviețuiască până la următorul loc de muncă, în radio. Aici i s-a remarcat talentul ca prezentator și așa a început drumul său către

”Puneam muzică la kilometrul 0 și acolo am făcut bani, cu dedicații. Era 10 lei dedicația și țin minte că plecam acasă și puneam banii într-o carte dimineața. Stăteam la un cămin de nefamiliști la Bobocica.

Dimineața îi strângeam și ziceam că dacă o să mă dea afară de la radio și de la kilometrul 0, o să pot să mai stau 3 luni în București, timp în care pot eu să-mi găsesc repede să mai lucrez ceva”, a mai precizat Cătălin Măruță.