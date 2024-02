Care e numele adevărat al Alexandrei Duli de la Survivor All Stars 2024. Cu ce se ocupă Războinica, de fapt

Care e al Alexandrei Duli de la Survivor All Stars 2024. Cu ce se ocupă Războinica, de fapt, care a revenit în Republica Dominicană la aproape 2 ani de când a făcut parte din această competiție sportivă.

Participanta de la Pro TV este originară din Lupeni, județul Hunedoara, și nu este străină de lumina reflectoarelor. Prima oară a apărut pe micile ecrane în anul 2021, în calitate de candidată la inima Burlacului.

La momentul respectiv dorea să-l cucerească pe Andi Constantin. Tot atunci tânăra a dezvăluit care este adevăratul său nume. În buletin este trecută Alexandra Mucea, iar pe rețelele de socializare este cunoscută drept Duli, care este o poreclă.

A început să se prezinte cu acest nume odată cu participarea la Survivor România 2022, unde a făcut parte din echipa Războinicilor. Cât despre meseria pe care o are și aici lucrurile stau diferit față de anii anteriori.

Dacă la prima participarea în show-ul moderat de Daniel Pavel spunea că este managerul unui hotel londonez, iată că acum nu mai ocupă acest post. A fost ”retrogradată din funcție” și lucrează ca recepționeră în locație.

Alexandra Duli, despre revenirea la Survivor All Stars 2024

Alexandra Duli este foarte încântată că s-a întors în Republica Dominicană. Concurenta a vorbit despre revenirea la Survivor All Stars 2024, precizând că i-a fost dor de mâncarea pe care o savura în junglă cu ceilalți colegi.

„Mi-a fost dor de niște cocos prăjit. N-am cum să refuz oferta, mai ales că o să fie ceva istoric ce se întâmplă. Survivor All Stars a venit și la noi. De data asta vreau să demonstrez că am evoluat și am luat sportul mai în serios.

Chiar merg la sală, mă antrenez destul de mult și vreau să arăt că pot mai mult”, a declarat concurenta de la Pro TV în emisiunea prezentată de Daniel Pavel, . Alexandra Duli speră să aibă mai mult noroc de această dată.