Care este bărbatul perfect pentru Loredana Chivu: ”Eu nu caut, eu atrag”

Loredana Chivu (33 ani) a vorbit despre cum trebuie să arate bărbatul perfect, pe care și-l dorește alături de ea tot restul vieții. Fosta asistentă TV primește adesea cadouri foarte scumpe și mulți dintre cei care o admiră se întreabă dacă are un nou iubit.

Cum arată bărbatul perfect pentru Loredana Chivu

și că, de fapt, întreaga ei viață a fost răsfățată cu surprize luxoase de către bărbați. Contrar cadourilor cu care se afișează pe rețelele de socializare, blondina neagă faptul că ar avea o relație.

Fosta asistentă TV a mărturisit că este singură și că-și așteaptă sufletul pereche, mai exact, un bărbat care să o merite și alături de care să-și formeze o relație solidă. De asemenea, consideră că fericirea ei nu va depinde de omul de lângă ea, ci strict de sine, și a punctat că ea atrage bărbații, nu-i caută.

”Am primit cadouri de la bărbați toată viață mea, adică încă de când eram mai mică primeam flori și nu neg. Fericirea nu o mai caut de mult timp, fericirea o găsesc și în oameni și trăiesc cu ea aproape în fiecare zi. Pentru mine fericirea constă în lucruri mărunte, fericirea o găsesc în cu totul alte părți, nu neapărat în alt om. Eu nu caut, eu atrag.

Sunt o femeie singură și îmi doresc o relație frumoasă, cu un bărbat care să mă merite. Sunt tânără, frumoasă și am tot viitorul înainte și chiar îmi doresc o relație”, a declarat blondina pentru

Ce spune Loredana Chivu despre fostul iubit

În urmă cu câteva luni, vedeta trăia o frumoasă poveste de dragoste, dar acum nici nu mai vrea să audă de fostul partener, care i-a oferit și un inel de logodnă. ”Nu vreau să vorbesc sub nicio formă, nici nu vreau să îl mai numesc în vreun fel, nu vreau să vorbesc sub nicio formă de acel individ”, a mai comunicat vedeta.

Loredana Chivu, bătută crunt de unul dintre iubiți. A ajuns la spital

La un moment dat, Bărbatul, cu care se afla în Columbia, a agresat-o fizic în aceeași zi în care ea a trecut printr-o operație în care a fost cusută pe viu.

Vedeta a avut din nou nevoie de spitalizare în urma agresiunii, din cauza căreia i s-a spart și un silicon. Loredana Chivu a mai precizat că a rămas cu traume după episodul violent și cu greu mai poate relata cuiva, în detaliu, calvarul trăit.

”Trăiesc o perioadă foarte neagră. Am trăit în teroare de câteva luni bune de zile. Vă spun, cu mâna pe inimă, că am fost agresată fizic într-un mod… În ziua respectivă eu am ieșit dintr-o operație, eram o mână de om, o femeie. Am fost cusută pe viu în ziua respectivă și atunci am fost și agresată fizic. Bătută cu pumnii, cu picioarele. Este adevărul și am toate dovezile în acest sens.

Am avut nevoie de spitalizare după acea agresiune și de alte operații pentru că am avut siliconul spart pe partea dreaptă de la fese. Am fost nevoită după această bătaie pe care am primit-o să ajung la spital, după care să fug într-un alt hotel”, a mai spus Loredana Chivu tot pentru Antena Stars.