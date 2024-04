Care este cel mai bogat sector al Capitalei. Câți bani strânge fiecare primărie din impozitele pe terenuri și mașini

După primele două luni ale anului 2024, primăriile de sector din București au reușit să-și asigure venituri de circa 200 de milioane, în medie, pentru că două din cele șase sectoare au realizat venituri duble, de peste 400 de milioane lei.

Primăria de sector cu cele mai mari venituri

Impresia generală este că Primăria Sectorului 1 este cea mai bogată primărie dintre cele șase sectoare ale Capitalei, și poate chiar din țară dacă excludem Primăria București. Datele din execuția bugetară în ceea ce privește veniturile celor șase primării de sector arată însă că Sectorul 1 a avut în primele două luni ale acestui an printre cele mai mici venituri, reușind să depășească doar Sectorul 5 al Capitalei. Acesta din urmă este și singurul sector cu venituri sub pragul de 300 de milioane.

Pe de altă parte, avem trei sectoare care au raportat deja venituri de peste 400 de milioane lei după doar primele două luni din an. Astfel, primele trei sectoare după venituri în lunile ianuarie și februarie sunt Sectoarele 4, cu venituri de 466 milioane lei, Sectorul 2, cu 446 milioane și Sectorul 3 cu 439 milioane. Clasamentul este completat de Sectorul 6, cu venituri de 384 milioane, Sectorul 1 cu 309 milioane și, pe ultimul loc, Sectorul 5, cu doar 259 milioane.

Principala sursă de finanțare pentru bugetele sectoarelor o reprezintă cota din impozitul pe profit colectat la nivelul Municipiului București, impozit care se împarte cu Primăria Generală. Dacă până acum aceste sume se împărțeau 50-50%, , restul de 3% fiind alocat Județului Ilfov, pentru investiții de dezvoltare. Suma finală pe care fiecare primărie de sector o primește din impozitul pe profit se stabilește în funcție de numărul de cetățeni. Asta înseamnă că sumele primite sunt independente de politicile administrațiilor locale, singurul mod în care pot crește această sumă fiind prin creșterea numărului locuitorilor, deci prin noi autorizații de construcție.

Astfel, în ceea ce privește cotele primite din impozitul pe profit, cea mai mare sumă a primit-o Sectorul 3, cu peste 205 milioane lei, urmat de Sectorul 6, cu 167 milioane și Sectorul 2, cu 160 de milioane. Și aici Sectorul 5 este pe ultimul loc, cu doar 124 milioane primite, fiind depășit de Sectorul 4, căruia i-a revenit suma de 140 milioane lei.







O altă sursă de venit pentru bugetele locale o reprezintă impozitele plătite pe locuințe și autoturisme, atât de către populație, cât și de către persoanele juridice. Și aici bugetul fiecărui sector va fi influențat atât de numărul de locuitori cât și de numărul firmelor care operează în UAT. Vedem astfel că, din impozitul pe locuințe pentru persoanele fizice, cei mai mulți bani i-a strâns Sectorul 3, cu peste 24 de milioane, iar cei mai puțini, Sectorul 5, cu doar 13 milioane.

În ceea ce privește impozitul pe clădiri plătit de persoanele juridice, sediile de firme, cea mai mare sumă a colectat-o Sectorul 1, cu 25,32 milioane lei. Niciun alt sector nu reușește să treacă de pragul de 20 de milioane, iar .

În ceea ce privește impozitul pe autoturisme impus persoanelor fizice, din nou Sectorul 3 a colectat cea mai mare sumă, 13,6 milioane, fiind urmat de Sectoarele 2 și 6. În ceea ce privește același impozit impus autoturismelor de firmă, Sectorul 1 este din nou pe primul loc, cu 13,5 milioane, fiind urmat la mică distanță de Sectorul 2 cu 11,9 milioane, singurele care trec de pragul de 10 milioane.

De asemenea, din execuția bugetară pe primele două luni putem observa și care sector a amendat cel mai mult și care cel mai puțin. Practic, din amenzi și alte sancțiuni Sectorul 3 a strâns dublul Sectorului 4, care a colectat astfel la bugetul local doar 1,94 milioane.







La Sectorul 4, sectorul cu cele mai mari venituri, din impozitul pe clădiri la persoane fizice a strâns 17 milioane lei, plus alte zece milioane în cazul firmelor. Din impozitul pe mijlocele de transport deținute de persoanele fizice s-au strâns alte 9,4 milioane, plus alte 4,4 milioane din impozitul pe autoturismele firmelor, în total 13,8 milioane. Din amenzi și alte sancțiuni s-au strâns aproape două milioane, la care se adaugă 41 milioane, împrumuturi interne, alte 43,4 milioane, fonduri din împrumut rambursabil, plus, alte 43 de milioane, trecute la capitolul „alte venituri”.

În ceea ce privește Sectorul 3, din impozitul pe clădiri la persoane fizice au fost colectate 24 milioane lei, cu 13,7 milioane în cazul persoanelor juridice, cu alte patru milioane din impozitul pe terenuri. În cazul impozitelor pe autoturismele deținute de persoanele fizice, la bugetul Primăriei Sector 3 au fost colectate 13,6 milioane lei, plus alte 5 milioane în cazul firmelor. Din „alte impozite și taxe” au fost colectate 28,6 milioane lei. De asemenea, din amenzi s-au strâns puțin peste 4 milioane. Față de restul sectoarelor, Sectorul 3 a primit 15 milioane, subvenții de la stat pentru derularea programelor cu fonduri europene nerambursabile, plus alte 17 milioane, bani din Programul Anghel Saligny.

Sectorul cu cel mai mare buget în 2023

Dacă ne uităm și la veniturile din anul precedent, observăm că Sectorul 3 a avut cele mai mari venituri de 2.346 milioane. În fapt, doar acest sector și Sectorul 4 au fost singurele sectoare care au depășit pragul de două miliarde lei. Din nou Sectorul 5 a fost cel mai sărac din Capitală, singurul cu venituri totale sub 1,5 miliarde, mai exact 1,39 miliarde. (Ca o notă, trebuie menționat că sectoarele 3 și 4 au singurele veniturile din impozite trecute la execuția bugetară a primăriei, celelalte sectoare au trecute veniturile din taxe și impozite la execuția bugetară a direcțiilor de taxe și impozite locale).







În ceea ce privește impozitele strânse în anul trecut, la capitolul impozitul pe clădiri de la persoane fizice, cea mai mare sumă a fost strânsă de către Sectorul 2, cu peste 43 milioane lei, urmat de sectoarele 3 și 1, ambele cu peste 40 milioane. Sectorul 5 a fost singurul cu un total sub 30 de milioane.

În ceea ce privește impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice, din nou Sectorul 1 este mult în fața tuturor celorlalte, cu peste 230 de milioane, în vreme ce Sectoarele 4 și 5 au puțin peste 50 de milioane colectate. Diferența mari există și la impozitele pe autoturismele deținute de persoanele juridice, cu Sectorul 1 încasând aproape 32 de milioane, în vreme ce Sectorul 5 nici nu a trecut pragul de 10 milioane.







Execuția bugetară pe anul 2023 ne arată și care primărie s-a împrumutat cel mai mult și din ce surse, interne sau externe. Astfel, Primăria Sectorului 1 a avut împrumuturi externe de 37,7 milioane lei, sub Sectorul 2, care a avut 39 milioane, credite externe, și alte 50 de milioane, credite interne. Ambele sunt depășite de Primăria Sectorului 3, care în 2023 a raportat credite interne de 356 milioane lei.

Și la Sectorul 4 au fost raportate împrumuturi impresionante, 49,5 milioane credite externe și 113,4, credite interne. Suma totală este de peste 160 milioane lei, mult sub împrumuturile contractate de Primăria Sectorului 5, care a raportat 222 milioane, credite interne. La Sectorul 6 au fost raportate 92,5 milioane, credite interne, și 41,3, credite externe, cu un total de puțin peste 130 milioane.