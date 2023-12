PNL-PSD pregătesc lupta pentru București tăindu-i bugetul lui Nicușor Dan. „Capitala e o victimă a alianțelor politice”

Primarul Nicușor Dan a acuzat că, prin proiectul bugetului pe anul 2024, coaliția PNL-PSD taie din cotele din impozitul pe venit destinate Primăriei Generale. Chiar dacă premierul Marcel Ciolacu a negat acest lucru, legea bugetului arată că aceste sume sunt direcționate de la PGMB la județul Ilfov, iar sumele nu sunt deloc mici, depășind jumătate de miliard de lei.

PNL-PSD îi taie bugetul lui Nicușor Dan

Primarul Nicușor Dan a acuzat Guvernul că intenționează să taie din cotele un procent de 3% din impozitul pe venit aferente Primăriei Generale. Potrivit acestuia, în termeni nominali, acest lucru a însemna o sumă de peste 600 de milioane de lei, o reducere a bugetului primăriei chiar în anul electoral 2024.

ADVERTISEMENT

„Bugetul de stat pentru 2024 reprezintă o nedreptate clară faţă de Bucureşti şi faţă de bucureşteni. Guvernul taie fără nici o justificare 620 de milioane din cotele din impozitul pe venit pentru Capitală, ceea ce va afecta investiţiile de anul viitor. O astfel de sumă echivalează cu preţul a 60 de tramvaie noi, a 100 de autobuze electrice sau cu banii alocaţi pentru extinderea şi modernizării staţiei de epurare de la Glina”, a spus Nicușor Dan într-o conferință de presă organizată la finalul săptămânii trecute, când a subliniat că aceeași tăiere nu are loc la bugetele primăriilor de sector.

Întrebat despre aceste tăieri, premierul Ciolacu a spus întâi că nu este adevărat, că nu există nicio tăiere, apoi a întrebat cine este Nicușor Dan, iar în final a promis să verifice dacă într-adevăr există această tăiere din finanțarea bugetului Capitalei. „Eu nu am tăiat nimic, cred că e un pic în eroare. Îmi cer scuze, nu prea îl urmăresc. Cine este dânsul? A, la dânsul vă refereați, am înțeles. O să verific dacă e ceva adevărat”, avea să precizeze liderul PSD, chestionat de jurnaliști pe această temă.

ADVERTISEMENT

Dacă sau nu această modificare în finanțarea bugetului Capitalei va fi votată rămâne de văzut, însă ea este prevăzută în proiectul legii bugetului. Mai mult, este prevăzut ca acești bani să fie direcționați de la Primăria Capitalei la județul Ilfov, fiind destinați cheltuielilor de dezvoltare.

„O cotă de 3% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucureşti, se repartizează potrivit prezentei legi bugetului local al județului Ilfov, într-un cont distinct de venituri, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”, se arată în proiectul legii bugetului.

ADVERTISEMENT

Nu este prima oară când Nicușor Dan are acest tip de conflicte cu liderii coaliției PNL-PSD. În vara anului trecut, un conflict similar a izbucnit cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, pe tema subvențiilor pentru Metrorex. Metroul din București avea atunci datorii importante la unul dintre furnizorii care asigurau mentenanța trenurilor și a cerut bani de la bugetul de stat, în esență Ministerul Transporturilor în subordinea căreia se află, pentru a putea funcționa în continuare. Ministrul însă a spus că nu este corect ca cetățenii țării să plătească pentru transportul bucureștenilor, iar Metrorex a fost nevoit să reducă numărul trenurilor în funcțiune. Analiștii politici au spus că de a ignora problema bucureștenilor și a pasa problema către Primăria Capitalei.

Același scenariu avea să se repete în iarna aceluiași an, când, în contextul crizei energetice ce a majorat prețurile la energie, primarul Nicușor Dan a cerut din nou ajutor din partea Guvernului pentru a plăti o datorie a Termoenergetica. Premierul de atunci, Nicolae Ciucă, i-a transmis acestuia că este o problemă a autorității locale și că nu există bani la buget. „Primăria are în responsabilitate să rezolve această problemă. Sunt și alte localități într-o situație mult mai dificilă”, declara premierul. Nicușor Dan îi răspundea atunci arătând că, pentru iarna 2021-2022, bucureștenii au primit cei mai puțini bani de la Guvern prin schemele de compensare pentru consumul de gaze naturale. „Doar 28,21 de lei per locuință a alocat Executivul iarna trecută pentru Municipiul București. Spre comparație, orașul Călărași a primit 4.417 lei, adică de 156 de ori mai mult decât Capitala”, scria primarul capitalei.

ADVERTISEMENT

Analiștii politici susțin că aceste decizii ale autorităților centrale sunt motivate politic și că Bucureștiul plătește acum prețul destrămării fostei coaliții de guvernare. „În calitate de premier voi sprijini toate proiectele iniţiate de Nicuşor”, spunea premierul Ludovic Orban în octombrie 2020, cel care a organizat coaliția care l-a dus la Primăria Capitalei pe actualul primar.

„E clar că Guvernul ăsta n-a fost de la început foarte prietenos cu Nicușor Dan, și știm foarte bine de ce, pentru că au alt candidat la Primărie. A fost o șansă în 2020 pentru Capitală, însă între timp a preluat puterea opoziția din acel an. Bucureștiul a devenit o victimă a acestor alianțe politice. E un lucru ce se întâmplă periodic. Același lucru s-a întâmplat când era Băsescu primar, povestea cu mutatul banilor de la Primăria Generală la cele de sector”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

PNL și PSD, cu gândul la Primăria Capitalei

Nicușor Dan va merge în alegerile viitoare cu , fiind practic singurul politician care și-a anunțat deja singur candidatura pentru viitoarele alegeri. De partea PNL, situația e mult mai complicată mai ales după ce anul trecut liderul organizației de București, Ciprian Ciucu a anunțat că nu va candida la viitoarele alegeri pentru PGMB ci va rămâne la Sectorul 6. Principalul motiv care l-a condus la această decizie, alianța dintre PNL și PSD, nu-l oprește însă pe actualul lider al PNL București, ministrul Sebastian Burduja, să se declare deschis la această candidatură.

„Sunt dispus și trebuie să fiu dispus ca președinte de filială să-mi asum o asemenea bătălie și nu mă dau în lături de la asta”, spunea ministrul energiei în urmă cu câteva zile. Totuși analiștii politici sunt de părere că acesta nu are practic nicio șansă la o victorie în Capitală.

„Burduja este un tânăr școlit afară, are capacitatea de a organiza bine echipele, dar nu are carisma necesară pentru un candidat la PMB. Nu transmite forța necesară, nu are încă nici notorietatea necesară pentru o cursă de genul acesta și probabil, momentan, este doar o ”tatonare” a terenului din partea lui și a PNL. Poate obține un scor în marja partidului, dar în niciun caz nu e un candidat care să câștige bătălia pentru București”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Cristian Hrituc.

Sociologul Mircea Kivu este și el de părere că actualul ministru al energiei nu are șanse în lupta electorală de la Capitală, singurul rol al unei astfel de candidaturi putând fi acela al unei înțelegeri cu PSD-ul.

„E clar că PNL nu luptă ca să câștige primăria. PNL-ul, indiferent ce candidat ar avea, nu are șanse să câștige. Și atunci, ce poate face PNL e să ia din voturile lui Nicușor Dan, cum au făcut-o și în 2016. Deci doar o înțelegere, mai mult sau mai puțin tacită cu PSD-ul, sau să facă jocurile pe față și să susțină candidatul PSD”, a declarat, pentru FANATIK, Mircea Kivu.

De cealaltă parte, PSD a avut tot timpul un candidat unic pentru PGMB în persoana Gabrielei Firea, însă scandalul azilelor groazei de la începutul verii dus la demisia acesteia din Guvern și suspendarea din partid. , subiectul fiind menținut în atenția publicului la posturile apropiate de PSD, fapt ce a dus la amenințări din partea primarului din Voluntari față de actuala conducere a PSD. Întreg scandalul intern pare să se fi stins în ultima perioadă, după ce la începutul lunii noiembrie.

Rămâne de văzut dacă PSD va merge pe mâna Gabrielei Firea în viitoarele alegeri, și în lumina scandalului cu azilele de bătrâni dar și în condițiile unei relații reci cu liderul partidului. Analiștii politici sunt însă de părere că, în ciuda zvonurilor cum că Marcel Ciolacu l-ar dori pe Negoiță candidat, Gabriela Firea rămâne favorită pentru nominalizarea partidului. „Cred că PSD-ul va merge tot pe mâna Gabrielei Firea la primăria Capitalei. Nu cred că mai are timp să pregătească un alt candidat”, a declarat sociologul Mircea Kivu, pentru FANATIK.

Analiștii politici sunt de părere că niciunul dintre cele partide nu-și poate permite să ignore lupta electorală din București. Dincolo de bugetul uriaș al Capitalei, lupta de aici va reprezenta o victorie de imagine uriașă într-un an electoral crucial.

„Bucureștiul e un mix foarte interesant de votați. Aici avem sectoarele, aici sunt foarte mulți locuitori care nu au buletin de București, dar care pot fi factor de influențare electorală, și avem și această înțelegere sau neînțelegere a atribuțiilor Primăriei Generale. E o situație foarte greu de cuantificat electoral și, în al doilea rând, cred că votul pentru primăria Capitalei este un vot emoțional. E foarte greu să vii cu un program în spate care să susțină o serie de promisiuni. E o primărie care nu are sistem de colectare de impozite și taxe, singura din țară.

Însă, Bucureștiul, înainte de a fi un element interesant electoral, este un element de imagine. Cine reușește să câștige Primăria București, reușește să dea o tendință la nivel de țară. Bucureștiul rămâne un pol economic al țării, rămâne polul principal al României și cumva toți factorii de comunicare, presa, televiziunile, sunt aici. Presa centrală este în Capitală. Și atunci, platforma care dă primarul de București are și cea mai mare vizibilitate. Va fi o victorie de imagine înainte de toate”, a declarat consultantul politic Radu Delicote, pentru FANATIK.