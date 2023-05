Care este secretul lui Kate Middleton pentru un ten fără imperfecțiuni. Ce folosește în loc de fond de ten

Care este secretul soției Prințului William pentru un . Ce folosește în loc de fond de ten. Ducesa de Cambridge este foarte atentă la felul în care arată și la alimentele pe care le consumă zilnic.

La ce truc apelează Kate Middleton pentru o piele strălucitoare și impecabilă. Cu ce înlocuiește Prințesa fondul de ten

Kate Middleton are o piele strălucitoare și impecabilă, aspect căruia i se datorează unui foarte simplu și la îndemâna tuturor. Prințesa de Wales nu se machiază deloc strident și înlocuiește fondul de ten.

ADVERTISEMENT

Surse din interiorul Palatului Buckingham susțin că Ducesa își răsfață tenul cu un produs ieftin care se găsește în orice farmacie și plafar. Mai exact, folosește în fiecare zi ulei de măceșe cu care își masează pielea.

Produsul natural face minuni pentru față pentru că are un conținut ridicat de acizi grași, proteine și vitamine A și D. Mulțumită acestor substanțe reprezintă o soluție remarcabilă, cu rezultate de lungă durată.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

De asemenea, produsul utilizat de Kate Middleton combate efectul radicalilor liberi, stimulează producția de colagen și elasticitatea tenului. Conform , uleiul de măceșe este absorbit foarte ușor de piele.

Care sunt beneficiile uleiului de măceșe

Printre beneficiile produsului se mai numără și faptul că nu lasă reziduuri grase și nu are efect de uscare a tenului. Pielea se va simți după fiecare folosire mai moale, mai fermă și mai hidratată. Totodată, tratează acneea și are efect anti-îmbătrânire pentru că are retinol.

ADVERTISEMENT

În plus, uleiul de măceșe care înlocuiește cu mare succes fondul de ten poate restabili pH-ul pielii. Acest aspect este știut și de Kate Middleton, care cel mai probabil aplică produsul în fiecare seară, după demachiere.

Datorită conținutului foarte mare de vitamina C, produsul este ideal pentru ten și corp. De asemenea, protejează de razele UV periculoase, luptă împotriva deshidratării pielii și accelerează și vindecă leziunile cutanate.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, produsul folosit constant de Ducesa de Cambridge este perfect pentru buzele crăpate de la soare și vânt. Kate Middleton își îngrijește pielea foarte atent și datorită sfaturilor primite de la mama sa.