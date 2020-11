Care este situaţia lui Cosmin Contra la Dinamo: “Să vină ei cu altă propunere”

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, este în așteptarea unei noi runde de negocieri pentru rezilierea contractului. conform declaraților de după meciul câștigat cu Voluntari.

Dinamo a câștigat partida de vineri seară cu scorul de 3-0, o victorie care o plasează pe locul 14 în Liga 1 cu 9 puncte acumulate în 11 etape.

Golurile au fost marcate de Paul Anton 60′ și Borja Valle, intrat pe parcursul meciului, în minutele 67′ respectiv 87′.

Cosmin Contra așteaptă o noua rundă de negocieri: “Să vină cu o propunere”

“Cred că cea mai bună soluție este să meargă fiecare pe drumul lui. Am venit să fac o treabă bună. Nu e nici o problemă, am venit cu inima deschisă, am crezut într-un proiect care s-a transformat într-un fiasco.

Sper ca în ceasul al 12-lea să se rezolve problemele. Acea propunere nu mai există, trebuie să vină ei cu altă propunere acum. Nu vreau să vorbesc despre lucruri negative. Vreau să vorbesc despre cele pozitive, atitudinea, felul în care au demonstrat băieții că își doresc victoria. Deocamdată sunt și am să fiu antrenorul echipei, vom vedea ce se întâmplă în zilele următoare. A

Am programat antrenamentul de luni, avem meciul din Cupă cu Viitorul și vrem să ne luăm revanșa. Ar trebui să se întâmple un miracol, lucrurile să se schimbe la 180 de grade. Mie mi s-a promis 10 milioane buget, să se vireze banii și vom vorbi, dar nu cred să se întâmple. Înainte de meciul cu Astra am vorbit ultima oară cu domnul Cortacero.”, a declarat Cosmin Contra la finalul meciului Dinamo – FC Voluntari 3-0.

Cosmin Contra: “Per ansamblu un meci complet”

“Au mai fost meciuri bune, per-ansamblu un meci complet. O descătușăre a băieților, meritul lor. Așteptam de mult această descătușare. Am jucători buni, de caracter. A fost mai greu să îi conving când intrăm pe teren să uităm de probleme, să le facem o bucurie suporterilor și celor din DDB.

Au fost și ei în cantonament la Săftica, să fie lângă băieți. Sper ca această imagine din meciul de astăzi a lui Dinamo să rămână. Sunt foarte bucuros de ce s-a întâmplat. Situația devine foarte grea și ei au avut capacitatea de a trece peste.

Au avut capacitatea de a trece peste probleme. Nu cred că au făcut-o pentru mine, trebuie să o facă pentru ei.”, a concluzionat antrenorul lui Dinamo după meci.

