Care este starea răniților de la Crevedia care sunt tratați în Italia. Medic: „Teama cea mai mare sunt infecțiile”

Medicul Sergio Colombo, de la secția de Anestezie şi Terapie Intensivă Generală de la spitalul San Raffaele din Milano, a prezentat, într-un interviu pentru , informații legate de starea bărbatului de 48 de ani care este internat în acest spital. Celălalt român rănit transferat în Italia, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului, a fost mutat la spitalul Niguardia, specializat în tratarea arsurilor.

Răniții de la Crevedia, internați în două spitale din Milano

„Cei doi pacienţi au ajuns săptămâna trecută, unul dintre ei era foarte grav, i-am acordat îngrijiri în prima oră apoi l-am transferat spre alt spital de referinţă pentru pacienţii arşi de aici, din Milano. Celălalt pacient încă este aici în terapie intensivă, a fost mai puţin critic în ceea ce priveşte suprafaţa arsă, dar, ca fiecare pacient care ajunge în terapie intensivă, dezvoltă complicaţii care pot fi tratate doar în terapie intensivă. Acum este stabil, este îngrijit de chirurgii noştri, are nevoie să fie tratat pentru problemele respiratorii şi cardio-circulatorii, dar şi pentru problemele legate de o infecţie”, a declarat Sergo Colombo.

Acesta a precizat că primele 48 de ore sunt critice în , însă intervalul de timp după care se poate spune că este în afara oricărui pericol este foarte greu de estimat întrucât pot să apară complicații, iar tratamentul unei infecții care ar apărea poate să dureze de la câteva săptămâni până la câteva luni.

„Primele 48 de ore sunt critice pentru că trebuie să asigurăm multe fluide pentru pacientul care le-a pierdut odată cu arsurile, în primele 48 de ore se intervine mai mult în terapie intensivă, pacientul are nevoie mai mult de ajutorul medicilor din ATI decât de cel al chirurgilor plastici. După aceea munca începe şi merge în paralel cu cea a chirurgului, pentru că uneori plăgile, arsurile au nevoie tot mai mult de munca chirurgului. Alteori, cum este în cazul pacientului de aici, trebuie să controlăm situaţia, să asigurăm suportul corect astfel încât să facem organismul să răspundă într-o manieră bună, trebuie să controlăm infecţiile. Este o muncă multidisciplinară, cu chirurgul care face traheostomie, intubarea, apoi controlul infecţiilor cu infecţionistul”, a spus medicul italian.

Prognostic rezervat pentru bărbatul cu 90% arsuri

Bărbatul, care a suferit arsuri pe 45% din suprafața corpului, a fost intubat de la bun început, iar apoi i s-a făcut o traheostomie, adică o incizie în trahee care să-i permită să respiră fără a mai folosi nasul și gura, procedură la care se recurge în cazuri grave. Deocamdată, medicii de la secția ATI a spitalului San Raffaele tratează „probleme imediată”, însă principala temere este legată de apariția infecției. „Când apare infecţia, trebuie să speli pacientul, şi uneori poţi chiar să o iei de la capăt cu faza resuscitării”, a avertizat medicul.

În ce privește starea pacientului cu arsuri pe 90% din suprafața corpului, acesta a fost tratat inițial la San Raffaele în secția ATI și apoi dus la centrul de arși de la spitalul Niguarda, considerat centrul de referință din Milano în ce privește tratarea arsurilor.

„Şansele lui, când ai aşa o suprafaţă mare afectată, , trebuie să fii oricând pregătit să pierzi pacientul, în acest caz. Dar pacientul este încă în viaţă şi suntem mulţumiţi de asta, cred că în cazul acestui pacient problema este controlul răspândirii infecţiei la nivelul plăgilor, poate fi un drum lung, dar sperăm să fie bine”, a comentat Colombo.

Celălalt pacient este tratat pentru o infecție

Revenind la pacientul de la San Raffaele, Sergio Colombo a precizat că membrii ai familiei acestuia sunt la Milano, fiind ținuți zilnic la curent cu starea bărbatului. Ei pot să-l viziteze 10-15 minute pe zi, chiar dacă bărbatul este sedat și nu-i poate auzi. „Toate rudele încearcă să le vorbească pacienţilor, celor dragi, chiar dacă nu sunt conştienţi, sperând că vor ajunge la ei rugăciunile lor, sprijinul lor, dar rudele lui sunt persoane bune, puternice. Înţeleg totul, ce le spunem, gravitatea pacientului, probabil ştiu asta de la bun început” a relatat Sergio Colombo.

Potrivit acestuia, principalul risc în momentul de față este infectarea plăgilor, medicii sperând că organismul va răspunde la anticbioticele care i se administrează „Teama cea mai mare sunt mereu infecţiile, pacientul poate intra în şoc septic, este un sindrom cu mortalitate mare. Acum este bine ţinut sub control, corpul lui reacţioneză (…) Problema e că infecţia pe care o are nu este o problemă locală, este o problemă sistemică ce implică inima, sistemul circulator, sistemul respirator. Dacă bacteria ajunge în sânge poate duce la complicaţii la nivelul rinichilor sau complicaţii pulmonare, pneumonie. Dar acum situaţia este sub control, parametrii sunt buni, nu este complet fără nicio disfuncţie, dar situaţia e conformă cu starea sa, cu procentul de arsuri pe care le are, cu faptul că este în ATI de zece zile şi aşa mai departe. Ne concentrăm acum pe infecţia pe care o are, dar pentru moment antibioticele îşi fac treaba”, a explicat medicul italian.

Există posibilitatea ca românul să fie operat din nou în acest weekend pentru îndepărtarea uneor zone necrozate. „Când există o astfel de suprafaţă a arsurilor trebuie să facă fasciotomie, când ai arsuri, toată structura de sub arsură, şi trebuie să secţioneze pielea ca să reuşească să facă vasele şi nervii să funcţioneze bine, apar probleme din cauza compresiei şi trebuie să le rezolvăm. Este un nou pas, cel mai probabil va fi operat în acest weekend, dar nu este o etapă urgentă, cum a fost aceea imediat după ce a ajuns aici: pentru chirurgi a fost decompresia zonelor de pe braţe şi picioare, zone afectate de arsuri”, a mai spus medicul Sergio Colombo de la Spitalul San Rafaelle din Milano.